Монзуль обслужит топ-матч тура Ворскла - Десна. 4 игры будут с VAR

Предпоследний тур чемпионата Украины

  • 03.05.2021 16:11
  • 535 просмотров
  • 6 комментариев
Монзуль обслужит топ-матч тура Ворскла - Десна. 4 игры будут с VAR
© uaf.ua

Екатерина Монзуль получила назначение на важный матч 25-го тура УПЛ между «Ворсклой» и «Десной». Команды набрали по 37 очков и сражаются за выход в еврокубки.

В четырех встречах тура будет работать VAR.

5 мая

Динамо - Мариуполь. Судья - А.Коваленко

Днепр-1 - Заря. Судья - Д.Кривушкин. Арбитр VAR - В.Копиевский

Ворскла - Десна. Судья - К.Монзуль. Арбитр VAR - В.Романов

Александрия - Колос. Судья - А.Шандор

6 мая

Минай - Шахтер. Судья - В.Новохатний

Рух - Олимпик. Судья - С.Бойко. Арбитр VAR - Е.Арановский

Ингулец - Львов. Судья - Н.Балакин. Арбитр VAR - Д.Шурман

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.05.2021 17:44
    0
    Цікаво кого вирішили сплавити? Схоже, що Десну.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.05.2021 16:41
    0
    Какая то дискриминация по половому признаку,монзуль судит все жирные и денежные матчи чемпионата
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 03.05.2021 16:34
    0
    Хаха шлюхтёр испугасля своего же ВАР
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 16:16
    +2
    Работает в сфере обслуживания Катя киця
    Ссылка
    maxno
      maxno, 03.05.2021 16:15
    +3
    Монзуль всех обслужит это у неё в крови !!!
    Ссылка
    maxno
      maxno, 03.05.2021 16:15
    +2
    Монзуль всех обслужит это у неё в крови !!!
    Ссылка
    maxno
      maxno, 03.05.2021 16:15
    +3
    Монзуль всех обслужит это у неё в крови !!!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 16:16
    +2
    Работает в сфере обслуживания Катя киця
    Ссылка
    maxno
      maxno, 03.05.2021 16:15
    +2
    Монзуль всех обслужит это у неё в крови !!!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.05.2021 17:44
    0
    Цікаво кого вирішили сплавити? Схоже, що Десну.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.05.2021 16:41
    0
    Какая то дискриминация по половому признаку,монзуль судит все жирные и денежные матчи чемпионата
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 03.05.2021 16:34
    0
    Хаха шлюхтёр испугасля своего же ВАР
    Ссылка
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