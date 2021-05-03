Монзуль обслужит топ-матч тура Ворскла - Десна. 4 игры будут с VAR

Екатерина Монзуль получила назначение на важный матч 25-го тура УПЛ между «Ворсклой» и «Десной». Команды набрали по 37 очков и сражаются за выход в еврокубки.
В четырех встречах тура будет работать VAR.
5 мая
Динамо - Мариуполь. Судья - А.Коваленко
Днепр-1 - Заря. Судья - Д.Кривушкин. Арбитр VAR - В.Копиевский
Ворскла - Десна. Судья - К.Монзуль. Арбитр VAR - В.Романов
Александрия - Колос. Судья - А.Шандор
6 мая
Минай - Шахтер. Судья - В.Новохатний
Рух - Олимпик. Судья - С.Бойко. Арбитр VAR - Е.Арановский
Ингулец - Львов. Судья - Н.Балакин. Арбитр VAR - Д.Шурман
Источник — Украинская ассоциация футбола
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