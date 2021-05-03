Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Лучший сезон в моей карьере - ЛЧ, УПЛ и Суперкубок»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, оформивший в матче с «Ворсклой» первый хет-трик в своей карьере, оценил нынешний сезон.

«Да, первый хет-трик у меня, еще три передачи у Караваева. Сказал ему, чтобы меня поблагодарил, ведь я дважды забил с его передач. Он должен проставиться. Отдать - можно, но вот забить. Нужно мастерство. Посмеялись с ним».

«Лучший сезон в моей карьере? В принципе, да, можно так сказать. Индивидуально я себя уже не беру, а говорю о команде. Мне не 19-20 лет, чтобы гнаться за индивидуальными наградами».

«Но командно - лучший сезон. Мы попали в Лигу чемпионов, достойно, я считаю, там сыграли. Суперкубок, чемпионат еще выиграли», - сказал Буяльский.

13 мая команда сыграет против «Зари» в финале Кубка Украины.