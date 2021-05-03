Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Лучший сезон в моей карьере - ЛЧ, УПЛ и Суперкубок»

Игрок «Динамо» доволен тем, как прошел сезон

  • 03.05.2021 15:49
  • 418 просмотров
  • 12 комментариев
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Лучший сезон в моей карьере - ЛЧ, УПЛ и Суперкубок»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, оформивший в матче с «Ворсклой» первый хет-трик в своей карьере, оценил нынешний сезон.

«Да, первый хет-трик у меня, еще три передачи у Караваева. Сказал ему, чтобы меня поблагодарил, ведь я дважды забил с его передач. Он должен проставиться. Отдать - можно, но вот забить. Нужно мастерство. Посмеялись с ним».

«Лучший сезон в моей карьере? В принципе, да, можно так сказать. Индивидуально я себя уже не беру, а говорю о команде. Мне не 19-20 лет, чтобы гнаться за индивидуальными наградами».

«Но командно - лучший сезон. Мы попали в Лигу чемпионов, достойно, я считаю, там сыграли. Суперкубок, чемпионат еще выиграли», - сказал Буяльский.

13 мая команда сыграет против «Зари» в финале Кубка Украины.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 16:14
    0
    maxno, 03.05.2021 16:12
    Достойно 0-10 немцам !!! ну а по сезону кроты круто сыграли Агробизнес Львов !!! Сезон можно занести в актив не хорошо сыграли и не плохо главное судьи заряжены были с начала чемпионата как и у Колоса !!!
    Махновец тупой ,кто реал чемпиона Испании два раза обыграл ,а кто с венграми и с детьми барсы порзорился,так что скройся и не Скули когда дреснявое дынамо реал обыгрывало в 20 веке в 99
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.05.2021 16:14
    0
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:10
    Детям барсы дома хорошо отглоттали позорники
    хуяксик, где победа шлака в чемпе, о которой ты верещал после того, как ДК впервые возглавило турнирную таблицу в УПЛ в этом сезоне, ты же пищал после каждого тура потом, подождите месяц, потом еще месяц и бибизяны займут первое место в итоге еле-еле с помощью судей берете второе место и топите Зарю
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.05.2021 16:14
    0
    Хорошо сказал про палкина !!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.05.2021 16:13
    0
    Face Control, 03.05.2021 16:05
    Да, раз в пять лет и бревно стреляет.
    Хорошо сказал про палкина !!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.05.2021 16:12
    0
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:02
    Достойно сыграли )))))автобусом с венграми позорились и детям барсы проигрывали
    Достойно 0-10 немцам !!! ну а по сезону кроты круто сыграли Агробизнес Львов !!! Сезон можно занести в актив не хорошо сыграли и не плохо главное судьи заряжены были с начала чемпионата как и у Колоса !!!
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 16:10
    -2
    Александр Шевченко, 03.05.2021 16:07
    0-10 1-5 с никакущей Ромой, вот это результаты
    Детям барсы дома хорошо отглоттали позорники
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.05.2021 16:07
    +2
    0-10 1-5 с никакущей Ромой, вот это результаты
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 16:06
    -2
    REALIST, 03.05.2021 16:03
    ну хоч не 0-10 німцям злили...
    А зачем две игры приплюсовал ???,,,кто то реал обыграл два раза а кто детям барсы смокктаав
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 03.05.2021 16:05
    -3
    Да, раз в пять лет и бревно стреляет.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.05.2021 16:03
    +1
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:02
    Достойно сыграли )))))автобусом с венграми позорились и детям барсы проигрывали
    ну хоч не 0-10 німцям злили...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.05.2021 16:03
    +2
    ... треба ще добавити півфінал Євро...
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 16:02
    -4
    Достойно сыграли )))))автобусом с венграми позорились и детям барсы проигрывали
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.05.2021 16:07
    +2
    0-10 1-5 с никакущей Ромой, вот это результаты
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.05.2021 16:03
    +2
    ... треба ще добавити півфінал Євро...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.05.2021 16:03
    +1
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:02
    Достойно сыграли )))))автобусом с венграми позорились и детям барсы проигрывали
    ну хоч не 0-10 німцям злили...
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 16:14
    0
    maxno, 03.05.2021 16:12
    Достойно 0-10 немцам !!! ну а по сезону кроты круто сыграли Агробизнес Львов !!! Сезон можно занести в актив не хорошо сыграли и не плохо главное судьи заряжены были с начала чемпионата как и у Колоса !!!
    Махновец тупой ,кто реал чемпиона Испании два раза обыграл ,а кто с венграми и с детьми барсы порзорился,так что скройся и не Скули когда дреснявое дынамо реал обыгрывало в 20 веке в 99
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.05.2021 16:14
    0
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:10
    Детям барсы дома хорошо отглоттали позорники
    хуяксик, где победа шлака в чемпе, о которой ты верещал после того, как ДК впервые возглавило турнирную таблицу в УПЛ в этом сезоне, ты же пищал после каждого тура потом, подождите месяц, потом еще месяц и бибизяны займут первое место в итоге еле-еле с помощью судей берете второе место и топите Зарю
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.05.2021 16:14
    0
    Хорошо сказал про палкина !!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.05.2021 16:13
    0
    Face Control, 03.05.2021 16:05
    Да, раз в пять лет и бревно стреляет.
    Хорошо сказал про палкина !!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.05.2021 16:12
    0
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:02
    Достойно сыграли )))))автобусом с венграми позорились и детям барсы проигрывали
    Достойно 0-10 немцам !!! ну а по сезону кроты круто сыграли Агробизнес Львов !!! Сезон можно занести в актив не хорошо сыграли и не плохо главное судьи заряжены были с начала чемпионата как и у Колоса !!!
    Ссылка
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