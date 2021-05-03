Оказались рядом с зоной вылета. Валенсия уволила тренера за 4 тура до конца

«Валенсия» после поражения от «Барселоны» в матче Ла Лиги объявила об увольнении наставника Хави Грасии.
Команда в шести последних встречах не одержала ни одной победы и опустилась на 14-е место, находясь в 6 очках от зоны вылета.
При этом до конца сезона осталось всего 4 матча.
Пока с командой будет работать помощник Грасии Сальвадор Гонсалес.
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Источник — ФК Валенсия
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