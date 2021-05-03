«Могли быть рядом с Зарей». Йовичевич оценил потенциал Днепра-1

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич считает, что команда могла бы бороться за место в еврокубках, если бы не осенний кризис.

«Занимаем то место, которое есть сейчас (8-е). Но не говорим про коронавирус, про шесть матчей, где у нас были большие проблемы и мы потеряли 18 очков осенью. Хотя бы несколько очков из этих 18-ти добавить, то можно представить, где был бы «Днепр-1» с тем футболом, который сейчас показываем».

«Были бы вместе с «Зарей», «Десной» и «Ворсклой». 3-4 команда УПЛ? Так бы и было, если бы не коронавирус, когда выпало 16 игроков одновременно».

«Согласен, что «Днепр-1» по составу не уступает «Заре» или «Десне», но на их стороне опыт», - сказал Йовичевич.