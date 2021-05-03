Виктор ЛЕОНЕНКО: «Каргбо сам виноват, вратарь был первый на мяче»

Эксперт Виктор Леоненко считает, что форвард «Олимпика» Ибрагим Каргбо сам виноват в своей травме, когда игрок столкнулся с вратарем «Зари» Николой Василем.

«Голкипер в этом эпизоде играет головой. Куда ему девать ноги, если нападающий не видит поля? Вратарь играет головой. Естественно, что у него ноги сзади. Нападающий бежит вперёд, ничего не видит, не останавливается. Травма страшнейшая, пусть восстанавливается скорее, но тут виноват Каргбо».

«Голкипер первый на мяче. Даже Абу Ханна видел, что Василь будет первым на мяче и останавливается», - сказал Леоненко.