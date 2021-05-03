Виктор ЛЕОНЕНКО: «Каргбо сам виноват, вратарь был первый на мяче»

Эксперт оценил эпизод с травмой форварда «Олимпика»

  • 03.05.2021 13:40
  • 1322 просмотра
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Каргбо сам виноват, вратарь был первый на мяче»
© olimpik.com.ua

Эксперт Виктор Леоненко считает, что форвард «Олимпика» Ибрагим Каргбо сам виноват в своей травме, когда игрок столкнулся с вратарем «Зари» Николой Василем.

«Голкипер в этом эпизоде играет головой. Куда ему девать ноги, если нападающий не видит поля? Вратарь играет головой. Естественно, что у него ноги сзади. Нападающий бежит вперёд, ничего не видит, не останавливается. Травма страшнейшая, пусть восстанавливается скорее, но тут виноват Каргбо».

«Голкипер первый на мяче. Даже Абу Ханна видел, что Василь будет первым на мяче и останавливается», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    viktor77
    online
      viktor77, 03.05.2021 14:06
    +1
    Леоненко прав!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.05.2021 13:54
    +6
    Адекватний коментар від Леоненка? Йому не розповіли офіційну позицію, яку мають відстоювати працівники каналу Футбол?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 03.05.2021 13:53
    +3
    100%
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.05.2021 13:54
    +6
    Адекватний коментар від Леоненка? Йому не розповіли офіційну позицію, яку мають відстоювати працівники каналу Футбол?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 03.05.2021 13:53
    +3
    100%
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 03.05.2021 14:06
    +1
    Леоненко прав!
    Ссылка
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