Валерий БОНДАРЬ: «Было опустошение. Понимал, что мог поехать на Евро»

Защитник хотел побороться за место в сборной Украины

  • 03.05.2021 13:04
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Валерий БОНДАРЬ: «Было опустошение. Понимал, что мог поехать на Евро»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал серьезную травму колена, которая не позволит ему сыграть на Евро-2020.

«После травмы было опустошение. Играл последние 3-4 игры «Шахтера» и понимал, что, возможно, будет шанс поехать на Евро. Хотел доказать, что достоин этого. Больше всего из-за этого расстроился».

«И из-за того, что новый сезон придется начинать не со сборов, а с восстановления», - сказал Бондарь.

Сроки восстановления составят около трех месяцев.

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Источник — Великий футбол

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