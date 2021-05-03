Валерий БОНДАРЬ: «Было опустошение. Понимал, что мог поехать на Евро»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал серьезную травму колена, которая не позволит ему сыграть на Евро-2020.

«После травмы было опустошение. Играл последние 3-4 игры «Шахтера» и понимал, что, возможно, будет шанс поехать на Евро. Хотел доказать, что достоин этого. Больше всего из-за этого расстроился».

«И из-за того, что новый сезон придется начинать не со сборов, а с восстановления», - сказал Бондарь.

Сроки восстановления составят около трех месяцев.