Буяльский – лучший игрок 24-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 24-го тура чемпионата.

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский оформил первый хет-трик в карьере в игре с «Ворсклой» (5:1).

В состав экспертного совета вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадтй Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский, Виктор Грачев.