Буяльский – лучший игрок 24-го тура УПЛ

Хавбек «Динамо» отметился хет-триком в игре с «Ворсклой»

  • 03.05.2021 11:39
  • 408 просмотров
  • 1 комментарий
Буяльский – лучший игрок 24-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 24-го тура чемпионата.

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский оформил первый хет-трик в карьере в игре с «Ворсклой» (5:1).

В состав экспертного совета вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадтй Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский, Виктор Грачев.

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 03.05.2021 12:07
    +1
    Алина сетовала на болельщиков за критику своего мужа. Теперь она убедилась, что болельщики, в большинстве, объективны? Виталий начал играть, и все его хвалят.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 03.05.2021 12:07
    +1
    Алина сетовала на болельщиков за критику своего мужа. Теперь она убедилась, что болельщики, в большинстве, объективны? Виталий начал играть, и все его хвалят.
    Ссылка
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