Дарио СРНА: «Динамо заслужено стало чемпионом, поздравляю»

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна высказался о киевском «Динамо», которое досрочно оформило чемпионский титул в Украинской Премьер-лиге.

«Вы сами видите, что по разнице очков киевское «Динамо» - чемпион Украины и я их поздравляю. Они заслуженно стали чемпионами, а нам нужно сделать хороший анализ. Футболисты находились в психологической яме», - сказал Срна.

Отметим, что в 24-м туре УПЛ «Динамо» разгромило «Ворсклу» (5:1).