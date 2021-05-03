Дарио СРНА: «Динамо заслужено стало чемпионом, поздравляю»

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна высказался о киевском «Динамо», которое досрочно оформило чемпионский титул в Украинской Премьер-лиге.
«Вы сами видите, что по разнице очков киевское «Динамо» - чемпион Украины и я их поздравляю. Они заслуженно стали чемпионами, а нам нужно сделать хороший анализ. Футболисты находились в психологической яме», - сказал Срна.
Отметим, что в 24-м туре УПЛ «Динамо» разгромило «Ворсклу» (5:1).
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Источник — Футбол 1/2/3
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