Ромелу ЛУКАКУ: «Это лучший год в моей карьере»

Бельгийский форвард впервые завоевал чемпионский титул

  • 03.05.2021 08:22
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Ромелу ЛУКАКУ: «Это лучший год в моей карьере»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после завоевания титула чемпиона Италии.

Миланский клуб оформил чемпионство после ничьи «Аталанты»  с «Сассуоло» в матче 34-го тура чемпионата Италии. 

«Я очень рад за всех болельщиков «Интера». Это был замечательный год для нас, я действительно горжусь тем, что играю за «Интер». Для меня и многих моих товарищей по команде это наш первый чемпионский титул.

Прошлый год тоже был хорошим, но да, это был лучший год в моей карьере. Надеюсь продолжать в том же духе», — сказал Лукаку. 

Для «Интера» это чемпионство стало 19-м в истории клуба. 

В этом сезоне Лукаку сыграл 33 матча в Серии А, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.

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Источник — Sky Sport Italia

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