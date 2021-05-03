Ромелу ЛУКАКУ: «Это лучший год в моей карьере»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после завоевания титула чемпиона Италии.
Миланский клуб оформил чемпионство после ничьи «Аталанты» с «Сассуоло» в матче 34-го тура чемпионата Италии.
«Я очень рад за всех болельщиков «Интера». Это был замечательный год для нас, я действительно горжусь тем, что играю за «Интер». Для меня и многих моих товарищей по команде это наш первый чемпионский титул.
Прошлый год тоже был хорошим, но да, это был лучший год в моей карьере. Надеюсь продолжать в том же духе», — сказал Лукаку.
Для «Интера» это чемпионство стало 19-м в истории клуба.
В этом сезоне Лукаку сыграл 33 матча в Серии А, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.
Источник — Sky Sport Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.