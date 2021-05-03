Конте завоевал четвертый титул в Италии, он вышел на пятое место в истории

Наставник «Интера» находится в элитном клубе

  • 03.05.2021 07:46
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Конте завоевал четвертый титул в Италии, он вышел на пятое место в истории
© Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» после 34-го тура Серии A досрочно завоевал титул чемпионов Италии. Для «нерадзурри» это 19-й чемпионский титул в истории.

Наставник миланского клуба Антонио Конте завоевал свой четвертый титул в Италии в тренерской карьере, ранее он трижды выигрывал скудетто с «Ювентусом».

Конте вышел на пятое место в истории. На первом месте находится Джованни Трапаттони, у которого 7 титулов. Далее идут Массимилиано Аллегри (6), Фабио Капелло (5), Марчелло Липпи (5) и Карло Каркано (4).

Также Конте стал всего вторым тренером, победившим в Серии А и с «Интером», и с «Ювентусом». Ранее это удавалось сделать только Трапаттони.

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Источник — Bleacher Report

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