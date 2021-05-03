Эрлинг Холанд решил остаться в Боруссии

20-летний форвард Эрлинг Холанд, скорее всего останется в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

«Эрлинг Холанд будет играть за «Боруссию» в следующем сезоне. Эрлинг полностью согласен с этим. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом», — сказал Кель.

Ранее Мино Райола сообщил, что Холанда хотят купить 14 топ-клубов.

В этом сезоне на счету Холанда 25 голов и 5 передач в 26 матчах в чемпионате Германии.