Эрлинг Холанд решил остаться в Боруссии

Молодой форвард еще сезон проведет в Дортмунде

  • 03.05.2021 07:26
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Эрлинг Холанд решил остаться в Боруссии
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний форвард Эрлинг Холанд, скорее всего останется в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

«Эрлинг Холанд будет играть за «Боруссию» в следующем сезоне. Эрлинг полностью согласен с этим. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом», — сказал Кель.

Ранее Мино Райола сообщил, что Холанда хотят купить 14 топ-клубов.

В этом сезоне на счету Холанда 25 голов и 5 передач в 26 матчах в чемпионате Германии.

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Источник — Sport1

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