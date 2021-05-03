Месси забил 50 голов со штрафного в карьере

Круглая цифра в послужном списке форварда «Барселоны»

  • 03.05.2021 07:08
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Месси забил 50 голов со штрафного в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Дубль оформил капитан «Барсы» Лионель Месси. Один из мячей Месси забил со штрафного. Для него этот мяч стал 50-м в карьере со штрафного.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 28 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее соообщалось, что Месси решил остаться в «Барселоне».

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Источник — Opta

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