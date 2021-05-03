Месси забил 50 голов со штрафного в карьере

«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Дубль оформил капитан «Барсы» Лионель Месси. Один из мячей Месси забил со штрафного. Для него этот мяч стал 50-м в карьере со штрафного.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 28 голов и сделал 11 результативных передач.
Ранее соообщалось, что Месси решил остаться в «Барселоне».
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Источник — Opta
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