Утром 2 мая в Киеве патрульные остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Им оказался 22-летний футболист киевской любительской команды Spectrum Talisman по имени Чукукелу Эбука.
Водитель черной Сhevrolet на литовских номерах нарушил правила ПДД и имел признаки опьянения. Темнокожий футболист попробовал избежать ответственности, отметив, что не понимает украинского языка. Тогда патрульные объяснили ему причину остановки на английском. Фото и видео опубликованы в паблике «Варта Голосеево».
ВИДЕО. Эбука нарушил ПДД. В Киеве поймали за рулем пьяного футболиста
Источник — Instagram
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