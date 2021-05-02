Утром 2 мая в Киеве патрульные остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Им оказался 22-летний футболист киевской любительской команды Spectrum Talisman по имени Чукукелу Эбука.

Водитель черной Сhevrolet на литовских номерах нарушил правила ПДД и имел признаки опьянения. Темнокожий футболист попробовал избежать ответственности, отметив, что не понимает украинского языка. Тогда патрульные объяснили ему причину остановки на английском. Фото и видео опубликованы в паблике «Варта Голосеево».

ВИДЕО. Эбука нарушил ПДД. В Киеве поймали за рулем пьяного футболиста