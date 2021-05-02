ВИДЕО. Эбука нарушил ПДД. В Киеве поймали за рулем пьяного футболиста

Темнокожий игрок делал вид, что не понимает украинского языка

  • 02.05.2021 22:23
  • 4157 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Эбука нарушил ПДД. В Киеве поймали за рулем пьяного футболиста
© Instagram

Утром 2 мая в Киеве патрульные остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Им оказался 22-летний футболист киевской любительской команды Spectrum Talisman по имени Чукукелу Эбука

Водитель черной Сhevrolet на литовских номерах нарушил правила ПДД и имел признаки опьянения. Темнокожий футболист попробовал избежать ответственности, отметив, что не понимает украинского языка. Тогда патрульные объяснили ему причину остановки на английском. Фото и видео опубликованы в паблике «Варта Голосеево».

ВИДЕО. Эбука нарушил ПДД. В Киеве поймали за рулем пьяного футболиста

 

 

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 23:28
    0
    Когда эта дичь закончиться по поводу теста?Обязать !Не хоч сразу под арест и с конфискацией машины и принудительный тест.Нет документов опять же арест и машину на стоянку.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 02.05.2021 22:57
    -2
    BLM......
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 23:28
    0
    Когда эта дичь закончиться по поводу теста?Обязать !Не хоч сразу под арест и с конфискацией машины и принудительный тест.Нет документов опять же арест и машину на стоянку.
    Ссылка
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