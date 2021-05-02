34-й тур
Удинезе
1 : 2
Ювентус
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Роналду! Ювентус победил Удинезе и ведет борьбу за вице-чемпионство

«Юве» с 69 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице

  • 02.05.2021 21:15
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Дубль Роналду! Ювентус победил Удинезе и ведет борьбу за вице-чемпионство
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях одержал победу над «Удинезе» (2:1).

У туринцев дубль оформил форвард Криштиану Роналду. Теперь «Ювентус» располагается на третьем месте в турнирной таблице (69 очков). «Удинезе» занимает 11-ю позицию.

Серия А. 34-й тур

«Удинезе»  «Ювентус»  1:2

Голы: Молина, 10 – Криштиану Роналду, 83 (пен), 89.

«Удинезе»: Скуффет, Найтинк (Ауэян, 90+2), Стрюгер Ларсен, Бонифаци (Самир, 84), Бекао, Молина, Арслан (Форестьери, 72), Перейра, де Пауль, Уоллас, Окака Чука.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Маккенни (Рабьо, 84), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо (Коррея, 84), Дибала (Мората, 66), Бернардески (Кулушевски, 59).

Предупреждения: Арслан, 44. Перейра, 55. де Пауль, 82.

Судья: Киффи (Италия).

2 мая. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Турнирная таблица Серии A

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
83' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
10' ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Удинезе).
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Источник — Sport.ua

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