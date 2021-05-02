Стаховский стартовал с непростой победы в квалификации турнира в Чехии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№212 ATP) победно стартовал в квалификации челленджера в Праге.
В полуфинале отбора украинец, посеянный под шестым номером, одолел местного теннисиста Войтеха Петра, которому организаторы выдали вайлд-кард.
Прага. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Войтех Петр (Чехия) – 6:3, 6:7(4), 7:5
В финале отбора Стаховский сразится с четвертым сеяным Денисом Истоминым из Узбекистана (№205 ATP).
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Источник — Sport.ua
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