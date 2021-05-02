ВИДЕО. 35 лет назад Динамо во второй раз выиграло Кубок обладателей Кубков

Ровно 35 лет назад, 2 мая 1986 года, киевское «Динамо» второй раз в своей истории завоевало Кубок обладателей кубков УЕФА.



Кубок кубков. Финал. 02 мая 1986. Лион. 20:15. «Стад Мунисипаль де Жерлан». Ясно. 18 градусов. 39300 зрителей.



«Динамо» (Киев, СССР) - «Атлетико» (Мадрид, Испания) - 3:0 (1:0).



«Динамо» (Киев): Виктор Чанов, Владимир Бессонов, Сергей Балтача (Андрей Баль, 39), Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко (к), Василий Рац, Павел Яковенко, Иван Яремчук, Александр Заваров (Вадим Евтушенко, 70), Игорь Беланов, Олег Блохин.

Гл. тренер - Валерий Лобановский.



«Атлетико» (Мадрид): Убальдо Матильдо Фильоль, Педро Томас Реньонес Крего (к), Клементе Вильяверда Уэльга, Хуан Карлос Артече Гомес, Мигель Анхель Руис Гарсия, Хулио Преето Мартин, Луис Марио Кабрера Молина, Энрике «Кике» Рамос Гонсалес, Хорхе Оросман да Сильва Эчеверрито, Хесус «Чус» Ландабуру Сагуильо (Энрике «Кике» Сетьен Солар, 60), Роберто Симон Марина.

Гл. тренер - Луис Арагонес Суарес.