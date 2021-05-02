ВИДЕО. 35 лет назад Динамо во второй раз выиграло Кубок обладателей Кубков

В финале был разбит мадридский «Атлетико»

  • 02.05.2021 16:20
  • 971 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. 35 лет назад Динамо во второй раз выиграло Кубок обладателей Кубков
© ФК Динамо Киев

Ровно 35 лет назад, 2 мая 1986 года, киевское «Динамо» второй раз в своей истории завоевало Кубок обладателей кубков УЕФА.
 
Кубок кубков. Финал. 02 мая 1986. Лион. 20:15. «Стад Мунисипаль де Жерлан». Ясно. 18 градусов. 39300 зрителей.
 
«Динамо» (Киев, СССР) - «Атлетико» (Мадрид, Испания) - 3:0 (1:0).
 
«Динамо» (Киев): Виктор Чанов, Владимир Бессонов, Сергей Балтача (Андрей Баль, 39), Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко (к), Василий Рац, Павел Яковенко, Иван Яремчук, Александр Заваров (Вадим Евтушенко, 70), Игорь Беланов, Олег Блохин.
Гл. тренер - Валерий Лобановский.
 
«Атлетико» (Мадрид): Убальдо Матильдо Фильоль, Педро Томас Реньонес Крего (к), Клементе Вильяверда Уэльга, Хуан Карлос Артече Гомес, Мигель Анхель Руис Гарсия, Хулио Преето Мартин, Луис Марио Кабрера Молина, Энрике «Кике» Рамос Гонсалес, Хорхе Оросман да Сильва Эчеверрито, Хесус «Чус» Ландабуру Сагуильо (Энрике «Кике» Сетьен Солар, 60), Роберто Симон Марина.
Гл. тренер - Луис Арагонес Суарес.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 17:17
    0
    Пока второй не забили, уверенности в победе не было.
    Зато потом было что отметить
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 02.05.2021 17:17
    -1
    ПОЗОР иметь лучших игроков Украинской республики и ни разу не выиграть лигу Чемпионов
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 17:06
    -1
    КЛАССИКА
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 02.05.2021 16:40
    +4
    Состав переполнен звёздами. Это был Топ-клуб Европы
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 02.05.2021 16:40
    +4
    Состав переполнен звёздами. Это был Топ-клуб Европы
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 17:17
    0
    Пока второй не забили, уверенности в победе не было.
    Зато потом было что отметить
    Ссылка
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