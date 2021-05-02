ФОТО. Кривцов весело поздравил Сидорчука с 30-летием

У капитана «Динамо» юбилей

  • 02.05.2021 13:11
  • 2004 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Кривцов весело поздравил Сидорчука с 30-летием
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Сегодня, 2 мая полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук отмечает свой 30-й день рождения.

Его друг и кум, защитник «Шахтера» Сергей Кривцов, забавно поздравил Сидорчука с днем рождения. У себя в Инстаграме он выложил фотожабу, на которой Сидорчук и Кривцов изображены в роли героев фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Встретились два кума ииии... После этих слов начинаются истории, которых хватит на сборник анекдотов, причем на несколько томиков.

Поэтому, Кум, с днем рождения! Будь мне здоров. И еще больше нам с тобой историй-анекдотов», - написал Кривцов.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 02.05.2021 13:23
    +7
    Респет Кривцову!!
    Ну а шо? Обидва запорізькі козаки, родом з Металурга. Доля склалась так, що зараз вони по різні боки барикади. Але стара козацька дружба не іржавіє!!
    Сидора з днюхою!!! Дай Боже здоров'я, щастя в особистому житті , нових перемог на футбольноу поприщі!!!
    Христос воскрес!!!
    Будьмо!!!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 02.05.2021 13:23
    +7
    Респет Кривцову!!
    Ну а шо? Обидва запорізькі козаки, родом з Металурга. Доля склалась так, що зараз вони по різні боки барикади. Але стара козацька дружба не іржавіє!!
    Сидора з днюхою!!! Дай Боже здоров'я, щастя в особистому житті , нових перемог на футбольноу поприщі!!!
    Христос воскрес!!!
    Будьмо!!!
    Ссылка
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