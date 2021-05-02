ФОТО. Кривцов весело поздравил Сидорчука с 30-летием

Сегодня, 2 мая полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук отмечает свой 30-й день рождения.

Его друг и кум, защитник «Шахтера» Сергей Кривцов, забавно поздравил Сидорчука с днем рождения. У себя в Инстаграме он выложил фотожабу, на которой Сидорчук и Кривцов изображены в роли героев фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»:

«Встретились два кума ииии... После этих слов начинаются истории, которых хватит на сборник анекдотов, причем на несколько томиков.

Поэтому, Кум, с днем рождения! Будь мне здоров. И еще больше нам с тобой историй-анекдотов», - написал Кривцов.