ФОТО. Очаровательная Леся Цуренко показала свои паски

Украинская теннисистка поздравила украинцев с Пасхой

  • 02.05.2021 11:59
  • 1830 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Очаровательная Леся Цуренко показала свои паски
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала в Instagram пост, в котором показала напеченные паски и поздравила подписчиков с Пасхой.

«С праздником Светлой Пасхи», - написала Цуренко.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 02.05.2021 13:00
    0
    А у неё ничё так паски!! Немаленькие
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.05.2021 12:54
    +1
    одяг явно не великодній
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 02.05.2021 12:20
    0
    Молодець.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.05.2021 12:54
    +1
    одяг явно не великодній
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 02.05.2021 13:00
    0
    А у неё ничё так паски!! Немаленькие
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 02.05.2021 12:20
    0
    Молодець.
    Ссылка
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