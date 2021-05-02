ФОТО. Очаровательная Леся Цуренко показала свои паски

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала в Instagram пост, в котором показала напеченные паски и поздравила подписчиков с Пасхой.
«С праздником Светлой Пасхи», - написала Цуренко.
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Источник — Sport.ua
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