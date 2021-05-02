Реал перед ответной игрой с Челси потерял Варана

Мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» (2:0) в матче 34-го тура Ла Лиги. В этой игре защитник мадридского клуба Рафаэль Варан получил травму.
Как отмечает испанская пресса, во время игры Варан почувствовал дискомфорт в правой ноге.
2 мая француз пройдет углубленное медобследование, после которого станет известно, сможет ли Варан принять участие в ответном полуфинале Лиги Чемпионов против «Челси».
В этом сезоне на счету Варана два гола в 40 играх.
Напомним, что 5 мая «Реал» сыграет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». Первый матч завершился вничью - 1:1.
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.