Реал перед ответной игрой с Челси потерял Варана

Мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» (2:0) в матче 34-го тура Ла Лиги. В этой игре защитник мадридского клуба Рафаэль Варан получил травму.

Как отмечает испанская пресса, во время игры Варан почувствовал дискомфорт в правой ноге.

2 мая француз пройдет углубленное медобследование, после которого станет известно, сможет ли Варан принять участие в ответном полуфинале Лиги Чемпионов против «Челси».

В этом сезоне на счету Варана два гола в 40 играх.

Напомним, что 5 мая «Реал» сыграет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». Первый матч завершился вничью - 1:1.