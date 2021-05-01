ДЕНТИНЬО: «Знаем, что Шахтер - лучшая команда в Украине»

Форвард «Шахтера» Дентиньо после победы над «Днепром-1» считает, что команда остается лучшей в Украине, несмотря на потерю чемпионского титула.

– Переживаем достаточно непростой момент, но прекрасно знаем свои качества. Знаем, что «Шахтер» – лучшая команда в Украине. В этом году не все получилось так, как мы хотели. Счастлив, как я себя сегодня показал и как мы сыграли. Полностью отдавались игре, а я записал на свой счет гол и ассист – плоды усердной работы. Хочу все это посвятить партнерам по команде, своей семье, которая всегда со мной, тренерскому штабу и работникам клуба. Я очень счастлив!

– Было впечатление, что во время второго гола, если бы не было Тете, ты все равно бы догнал мяч и смог бы забить сам…

– Мы с Тете немного поговорили об этом. Он закричал мне оставить мяч, но я уже был готов пробивать. К счастью, я отыграл на него и он смог забить. Самое главное – победа «Шахтера», это важнее всего.

– Как вы сегодня поздравили Дарио Срну?

– Победой. Самое главное – подарить победу «Шахтера» и поздравить его лично. В первую очередь, подарок – это победа.