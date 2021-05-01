ДЕНТИНЬО: «Знаем, что Шахтер - лучшая команда в Украине»

Форвард уверен, что команда остается лучшей в стране

  • 01.05.2021 22:40
  • 852 просмотра
  • 11 комментариев
ДЕНТИНЬО: «Знаем, что Шахтер - лучшая команда в Украине»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Дентиньо после победы над «Днепром-1» считает, что команда остается лучшей в Украине, несмотря на потерю чемпионского титула.

– Переживаем достаточно непростой момент, но прекрасно знаем свои качества. Знаем, что «Шахтер» – лучшая команда в Украине. В этом году не все получилось так, как мы хотели. Счастлив, как я себя сегодня показал и как мы сыграли. Полностью отдавались игре, а я записал на свой счет гол и ассист – плоды усердной работы. Хочу все это посвятить партнерам по команде, своей семье, которая всегда со мной, тренерскому штабу и работникам клуба. Я очень счастлив!

– Было впечатление, что во время второго гола, если бы не было Тете, ты все равно бы догнал мяч и смог бы забить сам…
– Мы с Тете немного поговорили об этом. Он закричал мне оставить мяч, но я уже был готов пробивать. К счастью, я отыграл на него и он смог забить. Самое главное – победа «Шахтера», это важнее всего.

– Как вы сегодня поздравили Дарио Срну?
– Победой. Самое главное – подарить победу «Шахтера» и поздравить его лично. В первую очередь, подарок – это победа. 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 01.05.2021 23:11
    -1
    Краща команда України на сьогодні - Метал Харків 50 очок в 18 іграх (2,78 за гру) У ДК у порівнянні 61 очко у 24 (2,54 за гру). Метал коли вийде в УПЛ покаже як потрібно з м*ячем працювати і як грати
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 23:08
    +3
    Не в мяч, а в ногу. Фол Хочолавы не был наказан назначением пенальти.
    В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1, но не обошлось без противоречивого решения бригады арбитров. Как отметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек, в районе 30-й минуты в ворота "горняков" нужно было назначать пенальти. Основания были, ведь Давид Хочолава, пытаясь остановить проход Лукаса Тейлора, сыграл не в мяч, а в ногу соперника. Сергей Шебек говорит, что здесь однозначно нарушение правил, но арбитру Денису Шурману непросто было его идентифицировать из-за своей позиции на поле.
    Шурману должен был помочь ассистент Семен Шлончак, ведь он находился в удобном положении и видел эпизод. Однако командного взаимодействия не произошло, не работала на матче система VAR, поэтому фол так и остался без внимания. "Шахтер" на тот момент выигрывал 1:0, и игра могла измениться. Кроме того, если бы арбитры не допустили ошибку, то, вероятно, не получил бы на той же минуте желтую карточку Лукас Тейлор за подкат в центре поля."
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 23:08
    +2
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 01.05.2021 23:07
    +3
    скажи еще что ты лучший нападающий в Украине.
    клоун
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    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 23:02
    +5
    гебельс тв вещает---пеналь в ворота бомжей---и левый пеналь в ворота чемпиона--рот ахметова что-ты делаешь с леоном или его котами
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 22:59
    +6
    Главное что это знают судьи...
    Сегодня при 1-0 они уж в который раз это доказали. при фоле Хочалавв на Тейлоре.
    Даже на ахметовском канале это признали в студии после игры Динамо.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 01.05.2021 22:46
    +12
    По какому критерию лучшие? По вранью и работе с судьями?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 22:46
    +7
    бибизян--в таблицу посмотри---65-40
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 01.05.2021 22:45
    +12
    Ги-ги-ги... По чому кращі? По кількості перемог? Ні? Найменше поразок? Ні? По кількості забитих чи пропущених голів? Ні? Радійте, що Зоря буксує а то б бронза була б досягненням для шахти
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.05.2021 22:44
    -17
    Это факт!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 01.05.2021 22:44
    +14
    Агробизнес тоже так думает
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 01.05.2021 22:44
    +14
    Агробизнес тоже так думает
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 01.05.2021 22:46
    +12
    По какому критерию лучшие? По вранью и работе с судьями?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 01.05.2021 22:45
    +12
    Ги-ги-ги... По чому кращі? По кількості перемог? Ні? Найменше поразок? Ні? По кількості забитих чи пропущених голів? Ні? Радійте, що Зоря буксує а то б бронза була б досягненням для шахти
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 22:46
    +7
    бибизян--в таблицу посмотри---65-40
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 22:59
    +6
    Главное что это знают судьи...
    Сегодня при 1-0 они уж в который раз это доказали. при фоле Хочалавв на Тейлоре.
    Даже на ахметовском канале это признали в студии после игры Динамо.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 23:02
    +5
    гебельс тв вещает---пеналь в ворота бомжей---и левый пеналь в ворота чемпиона--рот ахметова что-ты делаешь с леоном или его котами
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 23:08
    +3
    Не в мяч, а в ногу. Фол Хочолавы не был наказан назначением пенальти.
    В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1, но не обошлось без противоречивого решения бригады арбитров. Как отметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек, в районе 30-й минуты в ворота "горняков" нужно было назначать пенальти. Основания были, ведь Давид Хочолава, пытаясь остановить проход Лукаса Тейлора, сыграл не в мяч, а в ногу соперника. Сергей Шебек говорит, что здесь однозначно нарушение правил, но арбитру Денису Шурману непросто было его идентифицировать из-за своей позиции на поле.
    Шурману должен был помочь ассистент Семен Шлончак, ведь он находился в удобном положении и видел эпизод. Однако командного взаимодействия не произошло, не работала на матче система VAR, поэтому фол так и остался без внимания. "Шахтер" на тот момент выигрывал 1:0, и игра могла измениться. Кроме того, если бы арбитры не допустили ошибку, то, вероятно, не получил бы на той же минуте желтую карточку Лукас Тейлор за подкат в центре поля."
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 01.05.2021 23:07
    +3
    скажи еще что ты лучший нападающий в Украине.
    клоун
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 23:08
    +2
    Ссылка
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