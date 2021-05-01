ДЕНТИНЬО: «Знаем, что Шахтер - лучшая команда в Украине»

Форвард «Шахтера» Дентиньо после победы над «Днепром-1» считает, что команда остается лучшей в Украине, несмотря на потерю чемпионского титула.
– Переживаем достаточно непростой момент, но прекрасно знаем свои качества. Знаем, что «Шахтер» – лучшая команда в Украине. В этом году не все получилось так, как мы хотели. Счастлив, как я себя сегодня показал и как мы сыграли. Полностью отдавались игре, а я записал на свой счет гол и ассист – плоды усердной работы. Хочу все это посвятить партнерам по команде, своей семье, которая всегда со мной, тренерскому штабу и работникам клуба. Я очень счастлив!
– Было впечатление, что во время второго гола, если бы не было Тете, ты все равно бы догнал мяч и смог бы забить сам…
– Мы с Тете немного поговорили об этом. Он закричал мне оставить мяч, но я уже был готов пробивать. К счастью, я отыграл на него и он смог забить. Самое главное – победа «Шахтера», это важнее всего.
– Как вы сегодня поздравили Дарио Срну?
– Победой. Самое главное – подарить победу «Шахтера» и поздравить его лично. В первую очередь, подарок – это победа.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1, но не обошлось без противоречивого решения бригады арбитров. Как отметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек, в районе 30-й минуты в ворота "горняков" нужно было назначать пенальти. Основания были, ведь Давид Хочолава, пытаясь остановить проход Лукаса Тейлора, сыграл не в мяч, а в ногу соперника. Сергей Шебек говорит, что здесь однозначно нарушение правил, но арбитру Денису Шурману непросто было его идентифицировать из-за своей позиции на поле.
Шурману должен был помочь ассистент Семен Шлончак, ведь он находился в удобном положении и видел эпизод. Однако командного взаимодействия не произошло, не работала на матче система VAR, поэтому фол так и остался без внимания. "Шахтер" на тот момент выигрывал 1:0, и игра могла измениться. Кроме того, если бы арбитры не допустили ошибку, то, вероятно, не получил бы на той же минуте желтую карточку Лукас Тейлор за подкат в центре поля."
клоун
Сегодня при 1-0 они уж в который раз это доказали. при фоле Хочалавв на Тейлоре.
Даже на ахметовском канале это признали в студии после игры Динамо.
Сегодня при 1-0 они уж в который раз это доказали. при фоле Хочалавв на Тейлоре.
Даже на ахметовском канале это признали в студии после игры Динамо.
В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1, но не обошлось без противоречивого решения бригады арбитров. Как отметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек, в районе 30-й минуты в ворота "горняков" нужно было назначать пенальти. Основания были, ведь Давид Хочолава, пытаясь остановить проход Лукаса Тейлора, сыграл не в мяч, а в ногу соперника. Сергей Шебек говорит, что здесь однозначно нарушение правил, но арбитру Денису Шурману непросто было его идентифицировать из-за своей позиции на поле.
Шурману должен был помочь ассистент Семен Шлончак, ведь он находился в удобном положении и видел эпизод. Однако командного взаимодействия не произошло, не работала на матче система VAR, поэтому фол так и остался без внимания. "Шахтер" на тот момент выигрывал 1:0, и игра могла измениться. Кроме того, если бы арбитры не допустили ошибку, то, вероятно, не получил бы на той же минуте желтую карточку Лукас Тейлор за подкат в центре поля."
клоун
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