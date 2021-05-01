ВИДЕО. Родригеш забил, Караваев оформил хет-трик из ассистов

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш забил в ворота «Ворсклы» и сделал счет 4:1, а хет-трик из результативных передач оформил Александр Караваев.
Ранее он дважды помог отличиться Виталию Буяльскому.
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Источник — Sport.ua
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