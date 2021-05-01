ВИДЕО. Хет-трик за полчаса. Буяльский после вызова в сборную рвет Ворсклу

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, которого после длительного перерыва вызвали в сборную Украины, ярко провел 30 минут матча УПЛ с «Ворсклой».
Игрок оформил свой первый хет-трик в составе киевлян.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.