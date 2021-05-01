ВИДЕО. Хет-трик за полчаса. Буяльский после вызова в сборную рвет Ворсклу

Хавбек «Динамо» провел ударные 30 минут в матче УПЛ

  • 01.05.2021 20:25
  • 7194 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Хет-трик за полчаса. Буяльский после вызова в сборную рвет Ворсклу
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, которого после длительного перерыва вызвали в сборную Украины, ярко провел 30 минут матча УПЛ с «Ворсклой».

Игрок оформил свой первый хет-трик в составе киевлян.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 01.05.2021 21:14
    +5
    Андрей Абзонь, 01.05.2021 21:09
    По факту почти на любой позиции в центре может играть, но не подходит под схемы в сборной) .
    Там Витя Шевченкович Голдейбой вне конкуренции
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 01.05.2021 21:09
    +3
    stalker digga, 01.05.2021 20:33
    А Буяльский точно полузащитник? Играет как нападающий.
    По факту почти на любой позиции в центре может играть, но не подходит под схемы в сборной) .
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.05.2021 20:35
    +5
    Клас. Молодець. Ну і Караваєв 2 гольові передачі зробив
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 01.05.2021 20:33
    +5
    А Буяльский точно полузащитник? Играет как нападающий.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 01.05.2021 20:30
    +1
    Вот что с человеком делает долгожданный вызов в сборную.
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 01.05.2021 21:14
    +5
    Андрей Абзонь, 01.05.2021 21:09
    По факту почти на любой позиции в центре может играть, но не подходит под схемы в сборной) .
    Там Витя Шевченкович Голдейбой вне конкуренции
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.05.2021 20:35
    +5
    Клас. Молодець. Ну і Караваєв 2 гольові передачі зробив
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 01.05.2021 20:33
    +5
    А Буяльский точно полузащитник? Играет как нападающий.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 01.05.2021 21:09
    +3
    stalker digga, 01.05.2021 20:33
    А Буяльский точно полузащитник? Играет как нападающий.
    По факту почти на любой позиции в центре может играть, но не подходит под схемы в сборной) .
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 01.05.2021 20:30
    +1
    Вот что с человеком делает долгожданный вызов в сборную.
    Ссылка
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