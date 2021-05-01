Вторая лига. Победы Подолья и Кривбасса, Диназ спас ничью с Карпатами Галич

Состоялись пять матчей 20-го тура Второй лиги. В группе А победы одержали «Подолье», «Оболонь-2» и «Чернигов».



В группе Б «Кривбасс» разгромил «Энергию».



Вторая лига. 20-й тур



Группа А



«Карпаты Галич» - «Диназ» - 1:1

Голы: Хомченко (85) - Бовтрук (90+2)

На 79-й минуте Вячеслав Шевченко («Диназ») не забил пенальти



«Подолье» - «Нива В» - 2:0

Голы: Карпенко (29), Салбак (84)

На 83-й минуте был удален Вадим Хохлов («Нива В»)



«Чернигов» - «Буковина» - 2:1

Голы: Мчедлишвили (43), Сердюк (90) - Калайтан (53)

На 48-й минуте был удален Артур Орнат («Буковина»)

На 52-й минуте Борис Орловский («Буковина») не забил пенальти



«Рубикон» - «Оболонь-2» - 1:2

Голы: Довидайтис (63) - Скидан (25), Василенко (48)



Группа Б



«Кривбасс» - «Энергия» - 5:0

Голы: Черний (24 п), Рябов (32), Збунь (54), Хорват (69), Заименко (79)

