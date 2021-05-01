20-й тур
Карпаты Галич
1 : 1
Диназ
01.05.2021, FT

Вторая лига. Победы Подолья и Кривбасса, Диназ спас ничью с Карпатами Галич

Состоялись заключительные матчи 20-й тура

  • 01.05.2021 19:45
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Вторая лига. Победы Подолья и Кривбасса, Диназ спас ничью с Карпатами Галич
© ФК Кривбасс

Состоялись пять матчей 20-го тура Второй лиги. В группе А победы одержали «Подолье», «Оболонь-2» и «Чернигов».
 
В группе Б «Кривбасс» разгромил «Энергию».
 
Вторая лига. 20-й тур
 
Группа А
 
«Карпаты Галич» - «Диназ» - 1:1
Голы: Хомченко (85) - Бовтрук (90+2)
На 79-й минуте Вячеслав Шевченко («Диназ») не забил пенальти
 
«Подолье» - «Нива В» - 2:0
Голы: Карпенко (29), Салбак (84)
На 83-й минуте был удален Вадим Хохлов («Нива В»)
 
«Чернигов» - «Буковина» - 2:1
Голы: Мчедлишвили (43), Сердюк (90) - Калайтан (53)
На 48-й минуте был удален Артур Орнат («Буковина»)
На 52-й минуте Борис Орловский («Буковина») не забил пенальти
 
«Рубикон» - «Оболонь-2» - 1:2
Голы: Довидайтис (63) - Скидан (25), Василенко (48)
 
Группа Б
 
«Кривбасс» - «Энергия» - 5:0
Голы: Черний (24 п), Рябов (32), Збунь (54), Хорват (69), Заименко (79)
 

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Источник — Sport.ua

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