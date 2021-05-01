Выйдет основа. Луческу определил состав Динамо на Ворсклу

Сегодня в 19:30 «Динамо» уже в качестве чемпиона на выезде сыграет против «Ворсклы», которая сражается за зону еврокубков.

При этом наставник киевлян выпустил основной состав, если исключить Виктора Цыганкова, которого нет в заявке.

Ворскла: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Альюн, Якубу, Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач

В запасе: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Шапаренко, Родригеш, Беседин

В запасе: Бойко, Попов, Сидклей, Тымчик, Гармаш, Клейтон, Де Пена, Леднев, Супряга