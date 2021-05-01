Выйдет основа. Луческу определил состав Динамо на Ворсклу

Кроме Виктора Цыганкова, которого нет в заявке

  • 01.05.2021 18:43
  • 3756 просмотров
  • 6 комментариев
Выйдет основа. Луческу определил состав Динамо на Ворсклу
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:30 «Динамо» уже в качестве чемпиона на выезде сыграет против «Ворсклы», которая сражается за зону еврокубков.

При этом наставник киевлян выпустил основной состав, если исключить Виктора Цыганкова, которого нет в заявке.

Ворскла: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Альюн, Якубу, Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач

В запасе: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Шапаренко, Родригеш, Беседин

В запасе: Бойко, Попов, Сидклей, Тымчик, Гармаш, Клейтон, Де Пена, Леднев, Супряга

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.05.2021 19:14
    0
    2-3 можно было выпустить из: Бойко, Попов, Сидклей, Тымчик, Гармаш, Клейтон, Де Пена, Леднев, Супряга
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 01.05.2021 19:01
    +2
    Можно второй Динамо выпускать и смотреть Новых игроков ждём
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.05.2021 18:57
    +1
    Владимир Ключка, 01.05.2021 18:52
    циганков не готов фізично.. мені кажеться керівництво клубу щось приховує інформацію по поводу фізичного стану циганкова-багато пропущених матчів,без пояснень.... щесь десь там не так...
    Сюди і Дуеллунда додавайте , там також щось не так.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 01.05.2021 18:54
    +1
    Когда на поле появится Миккель Дуэлунд? Не понимаю просто. Почему в таких вот матчах ему не дают шансев?
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 01.05.2021 18:52
    -4
    циганков не готов фізично.. мені кажеться керівництво клубу щось приховує інформацію по поводу фізичного стану циганкова-багато пропущених матчів,без пояснень.... щесь десь там не так...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.05.2021 18:48
    +1
    А де Циганков????
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 01.05.2021 19:01
    +2
    Можно второй Динамо выпускать и смотреть Новых игроков ждём
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.05.2021 18:57
    +1
    Владимир Ключка, 01.05.2021 18:52
    циганков не готов фізично.. мені кажеться керівництво клубу щось приховує інформацію по поводу фізичного стану циганкова-багато пропущених матчів,без пояснень.... щесь десь там не так...
    Сюди і Дуеллунда додавайте , там також щось не так.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 01.05.2021 18:54
    +1
    Когда на поле появится Миккель Дуэлунд? Не понимаю просто. Почему в таких вот матчах ему не дают шансев?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.05.2021 18:48
    +1
    А де Циганков????
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.05.2021 19:14
    0
    2-3 можно было выпустить из: Бойко, Попов, Сидклей, Тымчик, Гармаш, Клейтон, Де Пена, Леднев, Супряга
    Ссылка
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