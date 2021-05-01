Филипп ЛАМ: «Гвардиола изобрел позицию для Месси»

Экс-защитник «Баварии» Филипп Лам вспомнил бывшего главного тренера команды Пепа Гвардиолу:
«Гвардиола даже изобрел позицию для исключительного таланта. Он позволил Лионелю Месси заново изобрести позицию центрального нападающего. Работа с Гвардиолой сделала Месси лучшим в мире.
Гвардиола просто знает, что исход больших матчей решают большие игроки. Креативность, которая появляется благодаря индивидуальному мастерству, важнее схемы.
Пеп Гвардиола отдает должное своим игрокам и не возвышается над ними с какой-нибудь 4-3-3 или 3-5-2. Он их друг, он их слуга».
Источник — AS
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