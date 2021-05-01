Филипп ЛАМ: «Гвардиола изобрел позицию для Месси»

Легенда «Баварии» - о Хосепе Гвардиоле

  • 01.05.2021 15:35
  • 1289 просмотров
  • 0 комментариев
Филипп ЛАМ: «Гвардиола изобрел позицию для Месси»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-защитник «Баварии» Филипп Лам вспомнил бывшего главного тренера команды Пепа Гвардиолу:

«Гвардиола даже изобрел позицию для исключительного таланта. Он позволил Лионелю Месси заново изобрести позицию центрального нападающего. Работа с Гвардиолой сделала Месси лучшим в мире.

Гвардиола просто знает, что исход больших матчей решают большие игроки. Креативность, которая появляется благодаря индивидуальному мастерству, важнее схемы.

Пеп Гвардиола отдает должное своим игрокам и не возвышается над ними с какой-нибудь 4-3-3 или 3-5-2. Он их друг, он их слуга».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности