Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «МЮ» – «Ливерпуль».

«Осталось пять туров до финиша этого сезона АПЛ, но интрига реально жива в битве за еврокубковые места. «Ман Сити» уже чемпион Англии и одной ногой в финале Лиги чемпионов после победы в Париже над ПСЖ. Хотя французы так не считают и будут бороться.

Второй МЮ отстает на 10 очков от «Ман Сити». Манкунианцы не планируют никому уступать свое законное второе место. МЮ выдал фантастический второй тайм в матче Лиги Европы с «Ромой». Уступив 1:2 в первой половине встречи, подопечные Сульшера забили пять мячей в ворота римлян и победили 6:2! Это просто фантастика! Я не сомневаюсь, что МЮ выиграет Лигу Европы. Неплохо было бы, чтоб и «Ман Сити» выиграл Лигу чемпионов. Тогда все еврокубки будут в Манчестере.

В предыдущих семи матчах только «Лидсу» удалось отскочить от МЮ (0:0). В шести других поединках манкунианцы одержали победы.

«Ливерпуль» идет шестым и хочет занять лигочемпионовское место. Вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Англии, «мерсисайдцы» сосредоточились на АПЛ. Но, наверное, подопечные Клоппа еще не отошли от поражения «Реалу» и потому дважды упустили победы в матчах чемпионата Англии с «Лидсом» (1:1) и «Ньюкаслом» (1:1). В обоих встречах, ведя в счете, «Ливерпуль» пропускал в конце поединков. Теперь «мерсисайдцы» обязаны выигрывать все оставшиеся матчи АПЛ.

Да, «Ливерпуль» свежее МЮ, который играл с «Ромой». Но в Англии все привыкли играть через два на третий. Думаю, Юрген Клопп уделит внимание невыразительной игре с большим количество ошибок МЮ в первом тайме поединка с «Ромой». Он попробует активно прессинговать и забить в начале встречи, что они часто делают. Они захотят лишить МЮ мяча и пространства, что «Ливерпуль» умеет делать. Но команде Клоппа нужно сыграть надежно в обороне, так как в пяти предыдущих матчах они только в одном поединке не пропустили.

Для интриги хочется, чтобы выиграл «Ливерпуль», но сейчас сложно это сделать, так как МЮ очень мощно и разносторонне играет, а их лидеры в полном порядке. Выделю Кавани, Бруну Фернандеша, Погба, Рэшфорда и других. У «Ливерпуля» также есть кому забить – Салах, Мане, Фирмино, Жота.

МЮ сильный сейчас, поэтому даже ничья в этом поединке будет неплохим результатом. Вне всякого сомнения, беря во внимание прекрасный атакующий потенциал обеих команд, мы обязательно увидим голы, а также красивый, современный футбол и хорошую работу тренеров. Но, мне кажется, что МЮ больше ближе к победе, чем «Ливерпуль» к ничьей», - сказал Грозный.

Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится 2-го мая. Начало встречи в 18:30.