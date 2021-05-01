В воскресенье, 2-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.
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Источник — Sport.ua
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