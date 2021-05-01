24-й тур
Заря
0 : 0
Минай
02.05.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча 24-го тура УПЛ

  • 01.05.2021 11:33
  • 188 просмотров
  • 1 комментарий
Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© FootballHub

В воскресенье, 2-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 01.05.2021 11:52
    0
    Миля в составе?
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 01.05.2021 11:52
    0
    Миля в составе?
    Ссылка
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