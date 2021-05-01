Владислав ВАНАТ: «Моя цель – закрепиться в первой команде»

Форвард «Динамо» U21 отметился дублем в ворота «Ворсклы»

  • 01.05.2021 02:58
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Владислав ВАНАТ: «Моя цель – закрепиться в первой команде»
© fcdynamo.kiev.ua. Владислав Ванат

Лучший бомбардир текущего сезона в чемпионате U21 Владислав Ванат отметился дублем в матче «Динамо» U21 против «Ворсклы», после которого киевляне завоевали чемпионский титул.

- Рекордная результативность, чемпионство – это те достижения, которых ты ждал перед началом сезона?
- Конечно, ведь нападающий должен забивать голы. Спасибо команде за этот рекорд и за победу в чемпионате за два тура до конца сезона.

- Какие цели ставишь перед собой после такого сезона?
- Желательно закрепиться в первой команде и продолжать играть на таком уровне.

- Тебе помогла работа с первой командой на сборах?
- Конечно, хорошо помогла. Не только я, а и Назар и Викентий Волошины работали с первой командой и хорошо провели вторую часть сезона.

- Какая мотивация на последние два тура? Или ты будешь работать с первой командой?
- Мне еще не говорили. Мотивация есть, нужно выиграть два оставшихся матча чтобы сохранить или увеличить отрыв от вице-чемпиона.

- За счет чего удалось отметиться дублем?
- Во время второго мяча, когда я вышел один на один с вратарем, Скорко «исполнил» Иньесту в лучшие годы. Такой пас, наверное, у него бывает раз в год. Конечно, я шучу. На самом деле все решила эта хорошая передача, а мне оставалось обыграть вратаря.

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Источник — ФК Динамо Киев

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