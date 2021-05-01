Доброе дело в Чернигове. Колос помог гериатрическому пансионату

В субботу, 1 мая, в поединке 24 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Десна» и «Колос». Матч состоится в Чернигове.

В пятницу ковалевский клуб передал Черниговскому гериатрическому пансионату вещи, в которых пожилые люди нуждаются ежедневно.

«Мы очень благодарны футбольному клубу «Колос» и лично президенту Андрею Засухе за то, что откликнулись на нашу просьбу и нашли возможность и время, чтобы передать нам эти необходимые вещи и подарки», - отметил директор пансионата Виктор Кулага.