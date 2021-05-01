Валенсия – Барселона. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 34-го тура испанской Ла Лиги

  • 01.05.2021 00:43
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Валенсия – Барселона. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 34-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» – «Барселона»:

«Барселоне» нельзя терять очки, «блаугранас» борются за чемпионский трофей. После поражения в перенесенном матче от «Гранады» на «Камп Ноу» (1:2) команда Рональда Кумана не сумела воспользоваться шансом и подняться на первое место.

«Сине-гранатовые» с 71 очком идут третьими. Столько же баллов у второго «Реала». Четвертая «Севилья» имеет в своем активе 70 очков. Лидер Ла Лиги «Атлетико» набрал 73 очка. В чемпионате Испании играть еще пять туров, вся борьба впереди. Каталонцы хотят стать чемпионами, как и три их конкурента.

Соперники часто играют между собой и обычно забивают. Предыдущий раз счет 0:0 был зафиксирован еще 17 октября 2009 года. В первом круге на «Камп Ноу» встреча завершилась со счетом 2:2.

«Валенсия» сейчас не очень хорошо выглядит. «Летучие мыши» не побеждают уже пять матчей кряду и с 36 очками идут на 14-м месте в чемпионате Испании. Я поставлю на победу каталонцев на «Месталье», – сказал Козьбан.

Матч «Валенсия» – «Барселона» состоится 2 мая. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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