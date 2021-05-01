Челси – Фулхэм. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Челси» – «Фулхэм».

«Нас ждет интересное лондонское дерби! «Челси» сейчас неплохо выглядит. Накануне команда Томаса Тухеля в Мадриде сыграла вничью 1:1 с «Реалом» в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов. Перед лондонским дерби с «Фулхэмом» «синие» одержали победу в другом дерби Лондона против «Вест Хэма» (1:0). Сейчас «Челси» с 58 очками идет на четвертом месте в АПЛ.

«Фулхэм» кстати также перед этим играл лондонское дерби с «Арсеналом». Ведя по ходу встречи, «дачники» пропустили от «канониров» уже в дополнительное время и сыграли вничью 1:1. Команда Скотта Паркера с 27 очками идет 18-й и от необходимой 17-й позиции ее отделяет 7 баллов.

В первом круге «Челси» выиграл у «Фулхэма» (1:0). Всего соперники встречались 83 раза (48 побед «аристократов», 26 ничьих и 9 побед «коттеджеров»).

«Аристократы» играют дома. А «Фулхэм» находится внизу турнирной таблицы АПЛ и борется за выживание, задача «коттеджеров» – не вылететь в Чемпионшип. Думаю, «Челси» на «Стэмфорд Бридж» не собирается терять очки. Я поставлю на победу «Челси» в этой встрече», – сказал Козьбан.

Матч «Челси» – «Фулхэм» состоится 1 мая. Начало встречи – в 19:30.