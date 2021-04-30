Ворскла – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ

  • 30.04.2021 23:37
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Ворскла – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ «Ворскла» – «Динамо».

«В ранге чемпионов динамовцы едут в гости к «Ворскле», кстати хорошо играющей под руководством Юрия Максимова и продолжающей бороться за еврокубки. У полтавчан вместе с «Колосом» по 37 очков и они отстают на 4 балла от третьей «Зари».

«Ворскла» здорово стартовала в УПЛ, длительное время лидировала в чемпионате Украины. Но затем неожиданно полтавская команда столкнулась в октябре и ноябре с удалениями почти в каждом матче. Кстати об этом мало пишут. У них было шесть удалений в семи матчах. Я не готов сейчас оценивать работу арбитров в этих поединках, так как я их не смотрел. Но, как тренер, я уверен, что, как минимум в половине случаев можно было бы обойтись без красных карточек.

Кстати и в начале декабря в Чернигове на 84-й минуте полтавчане при счете 0:0 получили красную карточку. «Десна» в большинстве забила решающий гол. Именно в этот период «Ворскла» потерпела три поражения и не добрала очень нужные для них сегодня очки. 

Кстати в предыдущем туре полтавчане уступили своему прямому конкуренту «Колосу» (0:3). И, хотя все предстоящие матчи очень сложные, я уверен, что полтавчане достойно выйдут из этой ситуации. Кстати, именно с «Динамо» «Ворскла» встречалась в прошлом году в финале Кубка Украины и выглядела очень достойно, уступив лишь в серии послематчевых пенальти.

Каким составом выйдет «Динамо»? Это вопрос не только для меня, а и для всех. Ответ простой: чемпионским! Любой футболист «Динамо» – это действующий чемпион страны! В каждом матче все будут подтверждать свой высокий уровень.

Опытный Мирча Луческу не даст игрокам до окончания сезона хотя бы немного расслабиться и не выкладываться в матчах. У него это невозможно. Да, скорее всего не будут использоваться ребята с небольшими повреждениями. Также могут получить паузу игроки, которые больше всего имели нагрузку. Но это будет решать только главный тренер и его штаб. Но кто бы ни вышел в старте, он беспрекословно будет выполнять все тренерские задумки. 

«Ворскла» в этом сезоне уже забирала очки у «Шахтера», а сейчас хочет успешно сыграть и с «Динамо», – сказал Грозный. 

Матч «Ворскла» – «Динамо» состоится 1 мая. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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