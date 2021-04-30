Заря – Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ

  • 30.04.2021 21:57
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Заря – Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Заря Луганск

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ «Заря» – «Минай»:

«Заря» с 41 очком идет третьей в УПЛ и отстает от второго «Шахтера» на 4 очка. Отрыв от четвертого «Колоса» у луганчан составляет 4 балла. Команда Виктора Скрипника имеет хорошие шансы завоевать «бронзу» УПЛ.

В свою очередь, «Минай», который проиграл два поединка кряду, с 18 очками идет на 14-й позиции, замыкая турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата Украины.

В первом круге луганская команда победила закарпатскую на их поле со счетом 3:0.

«Минаю» будет тяжело с «Зарей», которая будет играть дома. В предыдущем матче УПЛ луганчане проиграли «Олимпику» (1:2), а потому им нельзя терять очки. Закарпатцам будет сложно играть на выезде, поэтому я поставлю на чистую победу «Зари», – сказал Козьбан.

Матч «Заря» – «Минай» состоится 2 мая. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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