Заря – Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ «Заря» – «Минай»:

«Заря» с 41 очком идет третьей в УПЛ и отстает от второго «Шахтера» на 4 очка. Отрыв от четвертого «Колоса» у луганчан составляет 4 балла. Команда Виктора Скрипника имеет хорошие шансы завоевать «бронзу» УПЛ.

В свою очередь, «Минай», который проиграл два поединка кряду, с 18 очками идет на 14-й позиции, замыкая турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата Украины.

В первом круге луганская команда победила закарпатскую на их поле со счетом 3:0.

«Минаю» будет тяжело с «Зарей», которая будет играть дома. В предыдущем матче УПЛ луганчане проиграли «Олимпику» (1:2), а потому им нельзя терять очки. Закарпатцам будет сложно играть на выезде, поэтому я поставлю на чистую победу «Зари», – сказал Козьбан.

Матч «Заря» – «Минай» состоится 2 мая. Начало встречи – в 17:00.