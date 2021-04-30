ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с молодым защитником

Испанская «Барселона» продлила контракт с 21-летним защитником Оскаром Мингесой.
Новый договор испанца будет действовать до 30 июня 2023 года. Клаусула (цена выкупа игрока) теперь составляет 100 миллионов евро.
Мингеса в текущем сезоне провел за «Барселону» 34 матча и забил 2 гола.
BREAKING NEWS❗@OscarMingueza staying at Barça until 2023.— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2021
Full story 👉 https://t.co/PFgDnfbr9w pic.twitter.com/ZTub0A5YU5
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Источник — ФК Барселона
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