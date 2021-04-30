Десна – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ «Десна» – «Колос»:

«В первом круге команды расписали мировую 1:1. Всего между собой они встречались 9 раз (4 победы черниговцев, 2 ничьи и 3 виктории коваливцев).

«Десна» два матча кряду проиграла на выезде командам, который борются за сохранение прописки в УПЛ: «Минаю» (1:3) и «Львову» (0:1). «Колос» семь поединков кряду не проигрывает (4 победы и 3 ничьи). В предыдущем туре подопечные Руслана Костышина с уверенным счетом обыграли крепкую «Ворсклу» Юрия Максимова (3:0).

Будет интереснейший матч. Я прогнозирую жесткую зарубу. Обе команды борются за призовые места, за еврокубки. Черниговцы с 36 очками идут шестыми, а коваливцы с 37 баллами – четвертыми. Матч будет очень сложный для обеих соперников. Но поставлю на то, что «Десна» дома все-таки не проиграет «Колосу». Ставлю на черниговцев 1Х», – сказал Козьбан.

Матч «Десна» – «Колос» состоится 1 мая. Начало встречи – в 14:00.