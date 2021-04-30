Острава. Стаховский вышел в финал в паре

Украинец вместе с Марком Полмансом сразится за титул

  • 30.04.2021 18:08
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Острава. Стаховский вышел в финал в паре
© Ostragroup Open 2021 by Moneta

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в парный финал грунтового челленджера в чешской Остраве.

В полуфинале Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом в трех сетах обыграли хозяев соревнований – чешский дуэт Зденек Коларж / Лукаш Росол.

Острава. 1/2 финала
Сергей Стаховский/Марк Полманс (Украина / Австралия) – Зденек Коларж / Лукаш Росол (Чехия) – 3:6, 6:2, 10:7

В финале соперниками Стаховского и Полманса будут чехи Патрик Рикль и Эндрю Паульсон.

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Источник — Sport.ua

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