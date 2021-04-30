Острава. Стаховский вышел в финал в паре

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в парный финал грунтового челленджера в чешской Остраве.
В полуфинале Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом в трех сетах обыграли хозяев соревнований – чешский дуэт Зденек Коларж / Лукаш Росол.
Острава. 1/2 финала
Сергей Стаховский/Марк Полманс (Украина / Австралия) – Зденек Коларж / Лукаш Росол (Чехия) – 3:6, 6:2, 10:7
В финале соперниками Стаховского и Полманса будут чехи Патрик Рикль и Эндрю Паульсон.
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Источник — Sport.ua
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