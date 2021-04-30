Остап МАРКЕВИЧ: «Сейчас в Премьер-лиге нет слабых команд»

Наставник «Мариуполя» – о предстоящем матче со «Львовом»

  • 30.04.2021 17:49
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Остап МАРКЕВИЧ: «Сейчас в Премьер-лиге нет слабых команд»
© ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич ответил на вопросы журналистов накануне матча 24-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

– У нас всегда боевое настроение. Очень рады, что наконец-то будем играть дома. Хочу обратиться к болельщикам, чтобы пришли и поддержали команду. Нам нужна Ваша поддержка! У нас много молодых ребят, которые только формируются как футболисты, у которых только начал формироваться характер, появляться уверенность. Им нужна поддержка. Реальная поддержка.

– В каком состоянии подходит команда к игре со «Львовом»? Есть ли травмированные?
– У нас все ребята в строю. Наверное, это едва ли не первый раз за весь сезон, когда мы можем рассчитывать на всех футболистов. Мы готовы до боя.

– «Львов» — неуступчивая команда, которая в последних играх набрала хорошую форму. Что можете сказать об этом сопернике?
– Это хорошо организованная команда. Я уже неоднократно говорил, что сейчас в Премьер-лиге нет слабых команд. Мы с Анатолием Бессмертным учились в одной группе, и я знаю возможности этого тренера. Поэтому для меня не стало сюрпризом то, что «Львов» улучшил свое турнирное положение и добился прогресса в игре. Мы ко всем соперникам относимся с уважением и «Львов» не является исключением.

– Двум командам нужны очки. Насколько сложной, на Ваш взгляд, получится игра?
– Такие игры всегда получаются насыщенными, нервными. Будем играть в свой футбол. Это наше кредо, от которого мы не отступаем.

– Ваша команда наконец-то будет играть на новом газоне стадиона В.С.Бойко. Уже опробовали новое поле?
– Еще нет. Обязательно проведем предыгровую тренировку на стадионе в субботу.

Матч «Мариуполь» – «Львов» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало в 17:00.

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Источник — ФК Мариуполь

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