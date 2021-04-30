КАРИКАТУРА ДНЯ. Никто не хочет выигрывать Ла Лигу

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над последними неудачами топ-клубов в чемпионате Испании.
«Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал» выиграли всего по два из четырех последних матчей в Ла Лиге.
«Никто не хочет выигрывать Ла Лигу», — прокомментировал Момани свою работу.
После 33-х сыгранных туров в чемпионате Испании лидирует мадридский «Атлетико» (73 очка), далее идут «Барселона» (71 очков), мадридский «Реал» (71 очко) и «Севилья» (70 очков).
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