КАРИКАТУРА ДНЯ. Никто не хочет выигрывать Ла Лигу

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над последними неудачами топ-клубов в чемпионате Испании.

«Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал» выиграли всего по два из четырех последних матчей в Ла Лиге.

«Никто не хочет выигрывать Ла Лигу», — прокомментировал Момани свою работу.

После 33-х сыгранных туров в чемпионате Испании лидирует мадридский «Атлетико» (73 очка), далее идут «Барселона» (71 очков), мадридский «Реал» (71 очко) и «Севилья» (70 очков).