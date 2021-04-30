КАРИКАТУРА ДНЯ. Никто не хочет выигрывать Ла Лигу

Лидеры чемпионата Испании часто оступаются в последнее время

  • 30.04.2021 12:34
  • 1969 просмотров
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Никто не хочет выигрывать Ла Лигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над последними неудачами топ-клубов в чемпионате Испании.

«Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал» выиграли всего по два из четырех последних матчей в Ла Лиге.

«Никто не хочет выигрывать Ла Лигу», — прокомментировал Момани свою работу.

После 33-х сыгранных туров в чемпионате Испании лидирует мадридский «Атлетико» (73 очка), далее идут «Барселона» (71 очков), мадридский «Реал» (71 очко) и «Севилья» (70 очков).

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 30.04.2021 13:40
    0
    Такої інтриги в Ла Лізі не було з сезону 2006/07. Але тоді за титул боролись Реал Капелло, Барса Райкарда і Севілья Хуанде Рамоса, а зараз ще додався Атлетико. Ох буде весело в кінці чемпіонату!
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 30.04.2021 13:17
    0
    Всем же понятно, что Севилья затащит
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 30.04.2021 13:40
    0
    Такої інтриги в Ла Лізі не було з сезону 2006/07. Але тоді за титул боролись Реал Капелло, Барса Райкарда і Севілья Хуанде Рамоса, а зараз ще додався Атлетико. Ох буде весело в кінці чемпіонату!
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 30.04.2021 13:17
    0
    Всем же понятно, что Севилья затащит
    Ссылка
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