Скляр не сыграет за Ворсклу в матче с Динамо

В субботу, 1 мая, состоится матч 24-го тура УПЛ, в котором «Динамо» встретится с «Ворсклой».

Игра состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского, где свои домашние поединки проводит местный клуб. Начало — в 19:30.

В составе «Динамо» дисквалифицированных игроков на предстоящий поединок нет.

У «Ворсклы» из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие в поединке полузащитник Александр Скляр, который в предыдущем поединке полтавчан против «Колоса» из Ковалевки получил восьмое предупреждение в нынешнем сезоне.

«Динамо»

Дисквалифицированые: нет.

Под угрозой дисквалификации: Илья Забарный, Карлос де Пена, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес, Артем Беседин (по 3 предупреждения).

«Ворскла»

Дисквалифицирован: Александр Скляр.

Под угрозой дисквалификации: Владимир Чеснаков, Альюн, Наджееб Якубу, Артем Челядин, Игорь Пердута (по 3 предупреждения).