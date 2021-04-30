Скляр не сыграет за Ворсклу в матче с Динамо

В субботу, 1 мая, состоится матч 24-го тура УПЛ, в котором «Динамо» встретится с «Ворсклой».
Игра состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского, где свои домашние поединки проводит местный клуб. Начало — в 19:30.
В составе «Динамо» дисквалифицированных игроков на предстоящий поединок нет.
У «Ворсклы» из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие в поединке полузащитник Александр Скляр, который в предыдущем поединке полтавчан против «Колоса» из Ковалевки получил восьмое предупреждение в нынешнем сезоне.
«Динамо»
Дисквалифицированые: нет.
Под угрозой дисквалификации: Илья Забарный, Карлос де Пена, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес, Артем Беседин (по 3 предупреждения).
«Ворскла»
Дисквалифицирован: Александр Скляр.
Под угрозой дисквалификации: Владимир Чеснаков, Альюн, Наджееб Якубу, Артем Челядин, Игорь Пердута (по 3 предупреждения).
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.