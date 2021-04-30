Скляр не сыграет за Ворсклу в матче с Динамо

У футболиста полтавского клуба перебор желтых карточек

  • 30.04.2021 11:32
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
Скляр не сыграет за Ворсклу в матче с Динамо
© ФК Ворскла. Александр Скляр

В субботу, 1 мая, состоится матч 24-го тура УПЛ, в котором «Динамо» встретится с «Ворсклой».

Игра состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского, где свои домашние поединки проводит местный клуб. Начало — в 19:30.

В составе «Динамо» дисквалифицированных игроков на предстоящий поединок нет.

У «Ворсклы» из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие в поединке полузащитник Александр Скляр, который в предыдущем поединке полтавчан против «Колоса» из Ковалевки получил восьмое предупреждение в нынешнем сезоне.

«Динамо»

Дисквалифицированые: нет.

Под угрозой дисквалификации: Илья Забарный, Карлос де Пена, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес, Артем Беседин (по 3 предупреждения).

«Ворскла»

Дисквалифицирован: Александр Скляр.

Под угрозой дисквалификации: Владимир Чеснаков, Альюн, Наджееб Якубу, Артем Челядин, Игорь Пердута (по 3 предупреждения).

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    .-.-
    online
      .-.-, 30.04.2021 11:57
    0
    Ворскла может спокойно играть запасными. Век воли не видать уже.)
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 30.04.2021 11:57
    0
    Ворскла может спокойно играть запасными. Век воли не видать уже.)
    Ссылка
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