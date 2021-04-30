Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Лобановского в старте играли те, кого не стошнило»

Бывший нападающий «Динамо» поделился мнением о легендарном тренере

  • 30.04.2021 11:17
  • 2694 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Лобановского в старте играли те, кого не стошнило»
© Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о Валерии Лобановском, под руководством которого он играл в киевском «Динамо».

«Он был и до сих пор является частью моей жизни. Он был мне близок в период с 18 по 21 год, для меня это самый тяжелый и важный момент в жизни футболиста.

Суровый ли он учитель? Даже нечто большее. Он заставлял нас делать десятки и десятки повторов того, что мы называем «восхождением смерти». Бегали под уклоном в 16%. Тот, кого не стошнило, играл в стартовом составе. Если бы вырвало всех, тот все играли бы меньше. Моя выносливость во время быстрого бега произошла из этих страданий. Он был очень твердым человеком, но честным», — отметил Шевченко.

Контракт Шевченко принадлежал «Динамо» с 1993 по 1999 годы и с 2009 по 2012 годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Corriere della Sera

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности