Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Лобановского в старте играли те, кого не стошнило»

44-летний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о Валерии Лобановском, под руководством которого он играл в киевском «Динамо».

«Он был и до сих пор является частью моей жизни. Он был мне близок в период с 18 по 21 год, для меня это самый тяжелый и важный момент в жизни футболиста.

Суровый ли он учитель? Даже нечто большее. Он заставлял нас делать десятки и десятки повторов того, что мы называем «восхождением смерти». Бегали под уклоном в 16%. Тот, кого не стошнило, играл в стартовом составе. Если бы вырвало всех, тот все играли бы меньше. Моя выносливость во время быстрого бега произошла из этих страданий. Он был очень твердым человеком, но честным», — отметил Шевченко.

Контракт Шевченко принадлежал «Динамо» с 1993 по 1999 годы и с 2009 по 2012 годы.