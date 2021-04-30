Сергей НАГОРНЯК: «После отставки Кобина ситуация в Минае не улучшилась»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о перспективах «Миная» на сохранение прописки в УПЛ.
— Перед началом сезона кто для вас был главным аутсайдером чемпионата?
— Вряд ли меня можно назвать оракулом, но я предполагал, что главная борьба за выживание в УПЛ развернется между новичками элитного дивизиона. Предвидел, что в этой компании окажется и «Львов», учитывая его межсезонные пертурбации. Но на данный момент можно сказать, что горожане после победы над «Шахтером» под руководством Анатолия Бессмертного на 99% избежали нервной концовки. Атакующие бразильцы команды очень хорошо себя проявили в последних поединках. А вот тройка новичков сейчас, кстати, и располагается на последних трех местах турнирной таблице. Впрочем, учитывая плотность, все может перевернуться.
— Самый звездный трансфер среди всех команд УПЛ сделал «Минай», пригласив в свои ряды Артема Милевского…
— Мне сложно судить, было ли это пиар-ходом, но в любом случае в «Минае» рассчитывали на помощь столь опытного исполнителя, но факт остается фактом, у ужгородской команды сейчас большие проблемы.
— Из новичков Премьер-лиги только у «Миная» по ходу сезона сменился главный тренер.
— Со стороны тяжело судить о взаимоотношениях президента и главного тренера. Да, за результат всегда отвечает наставник, может, они не нашли точек соприкосновения, однако после отставки Василия Кобина ситуация в команде не улучшилась.
Источник — zbirna.com
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