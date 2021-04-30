ВИДЕО. Как Динамо готовится к поединку с Ворсклой

Киевское «Динамо» готовится к гостевому поединку с полтавской «Ворсклой».

Тренировки с фокусом на встречу с полтавчанами динамовцы начали в среду, получив два выходных дня после досрочного завоевания золотых медалей. В четверг в программе подготовки было запланировано вечернее тренировочное занятие, которое динамовцы провели в приподнятом настроении.

Матч 24-го тура УПЛ «Ворскла» — «Динамо» состоится в субботу, 1 мая, в 19:30.