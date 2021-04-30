Ворскла U-21 — Динамо U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30 апреля, состоится поединок 24-го тура молодежного первенства Украины, в котором «Ворскла» U-21 примет киевское «Динамо» U-21.
Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Лтава». Прямая трансляция встречи начнется в 12:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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