У Фонсеки проблемы. Рома сделала три вынужденные замены в первом тайме

У «Ромы» большие кадровые проблемы в матче с «Манчестер Юнайтед»

  • 29.04.2021 22:57
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У Фонсеки проблемы. Рома сделала три вынужденные замены в первом тайме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Рома» в первом матче полуфинала Лиги Европы на выезде играет с «Манчестер Юнайтед». После первого тайме «Волки» ведут со счетом 2:1.

Несмотря на это, у команды Паулу Фонсеки большие проблемы. «Рома» была вынуждена сделать по ходу первого тайма три вынужденные замены.

На 5-й, 28-й и 37-й минутах из-за травм поле покинули хавбек Жордан Верету, вратарь Пау Лопес и защитник Леонардо Спинаццола. Вместо них на поле вышли Гонсало Вильяр, Антонио Миранте и Бруно Перес соответственно.

Помимо того факта, что «Рома» потеряла трех игроков основы, команда потратила все три слота для проведения замен. Теперь Паулу Фонсека сможет внести кадровые изменения в игру команды только в перерыве.

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Источник — Sport.ua

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