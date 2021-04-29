Лопатецкая уступила россиянке из девятой сотни на турнире в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) завершила борьбу на 15-тысячнике ITF в Анталье.



В матче второго круга украинка, которая получила третий номер посева, проиграла Юлии Авдеевой из России (№824 WTA).



Анталья. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Юлия Авдеева (Россия) – 2:6, 6:4, 4:6



Отметим, что Лопатецкая в текущем календарном году не может выиграть больше одного матча на турнире.