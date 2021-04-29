Лопатецкая уступила россиянке из девятой сотни на турнире в Турции

Дарья далека от своей лучшей формы

  • 29.04.2021 18:51
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  • 1 комментарий
Лопатецкая уступила россиянке из девятой сотни на турнире в Турции
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) завершила борьбу на 15-тысячнике ITF в Анталье.
 
В матче второго круга украинка, которая получила третий номер посева, проиграла Юлии Авдеевой из России (№824 WTA).
 
Анталья. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Юлия Авдеева (Россия) – 2:6, 6:4, 4:6
 
Отметим, что Лопатецкая в текущем календарном году не может выиграть больше одного матча на турнире.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.04.2021 18:59
    +5
    Обидно за Дашу, очень радужные были перспективы до травмы, но увы родители не уберегли от черезмерных нагрузок, буду надеяться что вернётся на хороший уровень
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.04.2021 18:59
    +5
    Обидно за Дашу, очень радужные были перспективы до травмы, но увы родители не уберегли от черезмерных нагрузок, буду надеяться что вернётся на хороший уровень
    Ссылка
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