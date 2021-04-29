ФОТО. Сборная самых дорогих игроков команд-полуфиналистов Лиги Европы

Большинство футболистов представляют «Манчестер Юнайтед»

  • 29.04.2021 17:49
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ФОТО. Сборная самых дорогих игроков команд-полуфиналистов Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков клубов, вышедших в 1/2 финала Лиги Европы.

В полуфинале турнира сыграют пары «Вильярреал» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Примечательно, что в символической команде сразу 6 футболистов «Манчестер Юнайтед», 4 игрока «Арсенала», один представитель «Вильярреала» и никого из римской «Ромы».

Самым дорогим футболистом команды является 26-летний португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который оценивается в €90 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

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