ФОТО. Сборная самых дорогих игроков команд-полуфиналистов Лиги Европы

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков клубов, вышедших в 1/2 финала Лиги Европы.
В полуфинале турнира сыграют пары «Вильярреал» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Примечательно, что в символической команде сразу 6 футболистов «Манчестер Юнайтед», 4 игрока «Арсенала», один представитель «Вильярреала» и никого из римской «Ромы».
Самым дорогим футболистом команды является 26-летний португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который оценивается в €90 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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