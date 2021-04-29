Богдан ВЬЮННИК: «Шахтер должен закрепиться на 2-м месте и бороться за ЛЧ»

Форвард рассчитывает удержаться в топ-2

  • 29.04.2021 18:20
  • 403 просмотра
  • 2 комментария
Богдан ВЬЮННИК: «Шахтер должен закрепиться на 2-м месте и бороться за ЛЧ»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Богдан Вьюнник надеется, что команда прервет неудачную серию и в новом туре УПЛ обыграет «Днепр-1».

«У нас осталось три игры, все как финал, потому что «Шахтер» должен закрепиться на 2-й позиции и бороться в новом сезоне за Лигу чемпионов».

«Днепр-1» набрал хорошую форму, у них одно поражение всего весной. Будет битва», - сказал Вьюнник.

Матч состоится 1 мая.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 19:10
    +1
    Пацан рассказал настроение внутри команды, мечтают о втором месте.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 29.04.2021 19:00
    0
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 19:10
    +1
    Пацан рассказал настроение внутри команды, мечтают о втором месте.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 29.04.2021 19:00
    0
    Ссылка
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