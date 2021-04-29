Богдан ВЬЮННИК: «Шахтер должен закрепиться на 2-м месте и бороться за ЛЧ»

Форвард «Шахтера» Богдан Вьюнник надеется, что команда прервет неудачную серию и в новом туре УПЛ обыграет «Днепр-1».

«У нас осталось три игры, все как финал, потому что «Шахтер» должен закрепиться на 2-й позиции и бороться в новом сезоне за Лигу чемпионов».

«Днепр-1» набрал хорошую форму, у них одно поражение всего весной. Будет битва», - сказал Вьюнник.

Матч состоится 1 мая.