Игорь СУРКИС: «В конце сезона сядем с Луческу и обсудим трансферы»

Президент «Динамо» Игорь Суркис доволен тем, как команда выиграла титул УПЛ и готов обсуждать трансферы перед групповым этапом Лиги чемпионов.

«Основная задача выполнена, и в конце сезона мы сядем с Луческу и будем обсуждать трансферы. Мы послушаем пожелания главного тренера. В прошлом сезоне, когда Луческу принял команду, у нас было 8 здоровых футболистов. Выпал Бурда, и я предлагал срочно приобрести какого-то опытного футболиста, было несколько кандидатур, которые Луческу отклонил и сказал: «В меня верят, я вижу это на тренировках, а я верю в своих игроков. Надеюсь, они меня не подведут».

«Это говорит о его колоссальном опыте, который он накопил в течение своей жизни. Он внушил игрокам, что можно побеждать. Заметьте – мы перестали терять очки там, где мы теряли раньше. «Шахтер» – это раздражитель. А вот настраиваться на такие команды как «Ингулец» и не морочить мне сердце, чтобы оно у меня не вылетало и на 15 минуте видеть счет 2:0 в нашу пользу – мне это приятно».

«Надеюсь, в следующем сезоне это будет продолжаться», - сказал Суркис.