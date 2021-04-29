Игорь СУРКИС: «В конце сезона сядем с Луческу и обсудим трансферы»

Команде нужно усиление перед Лигой чемпионов

  • 29.04.2021 17:11
  • 1536 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь СУРКИС: «В конце сезона сядем с Луческу и обсудим трансферы»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис доволен тем, как команда выиграла титул УПЛ и готов обсуждать трансферы перед групповым этапом Лиги чемпионов.

«Основная задача выполнена, и в конце сезона мы сядем с Луческу и будем обсуждать трансферы. Мы послушаем пожелания главного тренера. В прошлом сезоне, когда Луческу принял команду, у нас было 8 здоровых футболистов. Выпал Бурда, и я предлагал срочно приобрести какого-то опытного футболиста, было несколько кандидатур, которые Луческу отклонил и сказал: «В меня верят, я вижу это на тренировках, а я верю в своих игроков. Надеюсь, они меня не подведут».

«Это говорит о его колоссальном опыте, который он накопил в течение своей жизни. Он внушил игрокам, что можно побеждать. Заметьте – мы перестали терять очки там, где мы теряли раньше. «Шахтер» – это раздражитель. А вот настраиваться на такие команды как «Ингулец» и не морочить мне сердце, чтобы оно у меня не вылетало и на 15 минуте видеть счет 2:0 в нашу пользу – мне это приятно».

«Надеюсь, в следующем сезоне это будет продолжаться», - сказал Суркис.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 29.04.2021 17:41
    -2
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 17:33
    Прошлый раз так сели и взяли Клейтона, Белуце, Бенито и Каргбо. В этот раз кем нас порадуют?
    Кого твой боту привез за пять трансферных окон закарпатлох? А я скажу - никого и правильно Цыганык поносит Боту, пока этот проходимец будет в шлалке донецком, будете сосать писюна от всех - начиная от топов и заканчивая Агробизнесом
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 29.04.2021 17:38
    -4
    Вот бы, если бы всамом деле сели бы...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 17:33
    -2
    Прошлый раз так сели и взяли Клейтона, Белуце, Бенито и Каргбо. В этот раз кем нас порадуют?
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 29.04.2021 17:21
    -1
    "...в конце сезона мы сядем с Луческу..."
    А Луческу за что?
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 29.04.2021 17:16
    +6
    REALIST, 29.04.2021 17:13
    може вже час купувати, а не говорити ?
    так трансферное окно закрыто
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.04.2021 17:13
    +3
    може вже час купувати, а не говорити ?
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 29.04.2021 17:16
    +6
    REALIST, 29.04.2021 17:13
    може вже час купувати, а не говорити ?
    так трансферное окно закрыто
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.04.2021 17:13
    +3
    може вже час купувати, а не говорити ?
    Ссылка
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