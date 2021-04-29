Владислав ГЕЛЬЗИН: «Не считаю, что арбитр ошибся, удалив Василя»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал удаление в матче против «Зари» голкипера луганчан Василя, которому предшествовал двойном перелом ноги у нападающего дончан Ибрагима Каргбо.
«Мы добыли важные три очка в свете борьбы за место в Премьер-лиге. Юрий Калитвинцев по-прежнему имеет полное доверие, несмотря на то, что мы планировали бороться за зону УЕФА, а в итоге боремся за выживание. Он строит команду, заскочил в уходящий поезд.
Если бы я был на месте представителей «Зари», наверное, тоже бы возмущался судейством. Но не считаю, что арбитр ошибся, удалив Василя. Все уже знают, что у Каргбо перелом двух костей, его увезли на «скорой» и уже прооперировали. Мы потеряли его на несколько месяцев, и неизвестно, когда он восстановится. Это была опасная игра, поэтому не считаю удаление вратаря несправедливым.
Вылет из УПЛ? Не хотим об этом думать. В нижней части турнирной таблицы плотность такая, что борьбы будет идти до последнего тура, и мы будем бороться до последнего», — отметил Гельзин.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Если то некомплектность рефери, то нужно как то наконец обучить их правилам. Если проплата, то такая победа сильной радости не принесла, а в будущем судьба вернет в двойне.
Вот тебе наступили на ногу в метро, а потом ты кому то наступил.
Одинаково?)
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