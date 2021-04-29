Владислав ГЕЛЬЗИН: «Не считаю, что арбитр ошибся, удалив Василя»

Президент «Олимпика» подвел итоги победы над луганской «Зарей» (2:1)

  • 29.04.2021 16:51
  • 1516 просмотров
  • 26 комментариев
Владислав ГЕЛЬЗИН: «Не считаю, что арбитр ошибся, удалив Василя»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал удаление в матче против «Зари» голкипера луганчан Василя, которому предшествовал двойном перелом ноги у нападающего дончан Ибрагима Каргбо.

«Мы добыли важные три очка в свете борьбы за место в Премьер-лиге. Юрий Калитвинцев по-прежнему имеет полное доверие, несмотря на то, что мы планировали бороться за зону УЕФА, а в итоге боремся за выживание. Он строит команду, заскочил в уходящий поезд.

Если бы я был на месте представителей «Зари», наверное, тоже бы возмущался судейством. Но не считаю, что арбитр ошибся, удалив Василя. Все уже знают, что у Каргбо перелом двух костей, его увезли на «скорой» и уже прооперировали. Мы потеряли его на несколько месяцев, и неизвестно, когда он восстановится. Это была опасная игра, поэтому не считаю удаление вратаря несправедливым.

Вылет из УПЛ? Не хотим об этом думать. В нижней части турнирной таблицы плотность такая, что борьбы будет идти до последнего тура, и мы будем бороться до последнего», — отметил Гельзин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 29.04.2021 17:45
    -1
    Побеждать нужно честно или лучше вообще не побеждать.
    Если то некомплектность рефери, то нужно как то наконец обучить их правилам. Если проплата, то такая победа сильной радости не принесла, а в будущем судьба вернет в двойне.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:44
    0
    Некоторые болельщики Металлиста 1925 (а у нас одна идея - выход в УПЛ) говорили что виноват Шахтёр что не можем выйти так как он играет в Харькове! А не то что в каждом матче в среднем забивали чуть меньше гола и мучались ! Некоторые упираются и говорят бред - Шахтео виноват во всем! Некоторые не слышат себя! Я им говорил оставьте бредовые идеи и смотреть надо за командой и улучшать игру состав тогда выйдем ! Сейчас же я того мнение! Будет игра будут голы - выйдем .... и наличие в Харькове Шахтера или его отсутствие не связаны ! Так и вы вините Шахтёр или Динамо что Заря не может 2-е занять
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:39
    -4
    То что Заря раз обыграла Шахтёр что вы имеете ввиду не показатель что должна быть 2й! Тогда и Львов должен быть 2м! Это ни о чем ! Вы школьник я понимаю! Чемпионат состоит из 26-34 туров и надо доказывать на дистанции ! На ней могут быть ошибки как и в твою пользу так и против ! Но в целом за сезон ошибки компенсируется ! Сегодня ошиблись в твою сторону - завтра наоборот ! Ты должен с честью принимать и играть а может даже сильнее - если хочешь быть лучшим ! Пример сегодняшнего Металлиста 1925
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:36
    -1
    Davidson, 29.04.2021 17:32
    Какую игру показывает серебряный чемпион -Шахтер?
    Мне кажется у многих Вас болезнь какая то ! В каждом комментарии слово Шахтёр ! Причём тут он ! Вчера был матч , разбирается в этой теме матч Заря Олимпик! Возможно была ошибка арбитра и то пока ещё никто не доказал ! За 24 тура ошибки бывают в разные стороны и всегда! Но ошибка была в 1 тайме и вдруг все сникли и Заря проиграла ... команда которая хочет быть 1-3 месте должна бороться даже если арбитр ошибочно удалил ! А не постоянно аппелировать и кого то винить ! Пример борьбы : в 10 игроков (меньшенстве) показал сегодня Металлист также оставшийся в середине 1 тайма без игрока
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 29.04.2021 17:33
    0
    Davidson, 29.04.2021 17:24
    Наказали его уже?)
    суд ушел на совещание...
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:33
    +1
    vitalikss86, 29.04.2021 17:32
    Вы считаете что то что Заря Олимпика не обыграла виноват Шахтёр ! Да и вообще виноват что Заря не на втором ! Вместо того чтоб следить за провалами недочетами Зари - ищите виновных то Шахтёр то Динамо
    Я не считаю ,ответьте на вопрос
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:32
    -2
    Davidson, 29.04.2021 17:29
    Шахтер обыгрывает?))
    Вы считаете что то что Заря Олимпика не обыграла виноват Шахтёр ! Да и вообще виноват что Заря не на втором ! Вместо того чтоб следить за провалами недочетами Зари - ищите виновных то Шахтёр то Динамо
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:32
    0
    vitalikss86, 29.04.2021 17:30
    У Вас виноват кто то даже в матчах где этот кто то лишь косвенно относится ! Это тоже самое что я б под матчами Металлиста расписывал что виноват Верес Волынь что мы Очки теряем! Никогда ! Виноваты лишь мы ! Хорошая команда за 30 туров чемпионата обязана в 25 показать свою игру и не ссылаться ни куда.:: это не финал из 1 матча ( в 3-5 могут быть ошибки но а остальное) тем более ошибки не всегда против бывает и за
    Какую игру показывает серебряный чемпион -Шахтер?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:30
    -4
    У Вас виноват кто то даже в матчах где этот кто то лишь косвенно относится ! Это тоже самое что я б под матчами Металлиста расписывал что виноват Верес Волынь что мы Очки теряем! Никогда ! Виноваты лишь мы ! Хорошая команда за 30 туров чемпионата обязана в 25 показать свою игру и не ссылаться ни куда.:: это не финал из 1 матча ( в 3-5 могут быть ошибки но а остальное) тем более ошибки не всегда против бывает и за
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:29
    0
    vitalikss86, 29.04.2021 17:28
    Вы минусуете потому что вы школьники в основном тут футбола хорошего не видели никогда в Украине ! То есть для вас это норма ! А я говорю о том что команда которая стремится занять 1-3 место в своей лиги должна обыгрывать 12-14 по игре и даже если судья ошибся - а не скиснуть в первом тайме и проиграть ! Пример Металлист как боролся сегодня - лучшую игру в 21 году показал как по мне и в 10м !
    Шахтер обыгрывает?))
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:28
    -4
    Вы минусуете потому что вы школьники в основном тут футбола хорошего не видели никогда в Украине ! То есть для вас это норма ! А я говорю о том что команда которая стремится занять 1-3 место в своей лиги должна обыгрывать 12-14 по игре и даже если судья ошибся - а не скиснуть в первом тайме и проиграть ! Пример Металлист как боролся сегодня - лучшую игру в 21 году показал как по мне и в 10м !
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:26
    0
    vitalikss86, 29.04.2021 17:25
    Сегодня Металлист 1925 играл и удалили не заслужено
    Беспредел !
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:26
    -1
    vitalikss86, 29.04.2021 17:22
    Но команда в меньшенстве 1:2 проигрывало - выиграла 3:2! Кто мешал Заре!? То есть можно выиграть играя в 10 тем более счёт был 0:0 у Металлиста тяжелее была ситуация он проигрывал ! И обычно в рамках сезона арбитр ошибается то в одну сторону то в другую! Когда то против Олимпика когда то за ! За Зорю тоже ! То есть сказать что судья виноват в том что Заря не на 2м месте это не так! Зоря заслужено на третьем ! Вы конечно проиинусуете - скажете что Шахтёр защищаю - но я смотрю в целом на игру чемпионат и так далее !
    Заря могла выиграть этот матч,если бы не судья балакин
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:25
    -1
    Сегодня Металлист 1925 играл и удалили не заслужено
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:24
    0
    Pavelgorov, 29.04.2021 17:15
    Скажи, что ******* судья. Оторвал голову ***. Так и говори *****, чего ты стесняешься *****. Что вы здесь все молчите, *****? Что мне говорить? Все видели, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что здесь эти эксперты рассказывают *****? Чистый гол отменяется! **** для чего этот ******* итальянец находится здесь у нас *** в стране *****? Меняйте **** их всех, *****!»..Забыл Гельзин?
    Наказали его уже?)
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:22
    -3
    Но команда в меньшенстве 1:2 проигрывало - выиграла 3:2! Кто мешал Заре!? То есть можно выиграть играя в 10 тем более счёт был 0:0 у Металлиста тяжелее была ситуация он проигрывал ! И обычно в рамках сезона арбитр ошибается то в одну сторону то в другую! Когда то против Олимпика когда то за ! За Зорю тоже ! То есть сказать что судья виноват в том что Заря не на 2м месте это не так! Зоря заслужено на третьем ! Вы конечно проиинусуете - скажете что Шахтёр защищаю - но я смотрю в целом на игру чемпионат и так далее !
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 29.04.2021 17:19
    +4
    Позорный чел!!
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 29.04.2021 17:15
    +3
    Скажи, что ******* судья. Оторвал голову ***. Так и говори *****, чего ты стесняешься *****. Что вы здесь все молчите, *****? Что мне говорить? Все видели, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что здесь эти эксперты рассказывают *****? Чистый гол отменяется! **** для чего этот ******* итальянец находится здесь у нас *** в стране *****? Меняйте **** их всех, *****!»..Забыл Гельзин?
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 17:11
    -6
    viktor77, 29.04.2021 17:08
    Так он визжал,что его команду засудили!А сейчас все хорошо ,в пользу Олимпика
    У тебя иначе?
    Вот тебе наступили на ногу в метро, а потом ты кому то наступил.
    Одинаково?)
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 17:08
    +2
    =*=, 29.04.2021 17:03
    С Шахтёром не дебил, а с Зарёй уже сдебилился...
    Так он визжал,что его команду засудили!А сейчас все хорошо ,в пользу Олимпика
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 29.04.2021 17:19
    +4
    Позорный чел!!
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 17:06
    +4
    Вилучення Васіля - це просто абсурд. М'яч знаходився за межами штрафного майданчика, тому голкіпер не міг зіграти руками. Він вийшов на перехоплення і, випередивши Каргбо, вибив м'яч. Після цього відбулося зіткнення двох футболістів, спровоковане нещасним випадком. Чиєїсь провини тут немає і те, що Каргбо отримав важку травму - не підстава вилучати голкіпера. Суддя показав, що абсолютно не розуміє суті боротьби, не вміє оцінювати єдиноборства. Не допоміг і ВАР, хоча за нього відповідав досвідчений рефері Арановський.
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 29.04.2021 17:15
    +3
    Скажи, что ******* судья. Оторвал голову ***. Так и говори *****, чего ты стесняешься *****. Что вы здесь все молчите, *****? Что мне говорить? Все видели, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что здесь эти эксперты рассказывают *****? Чистый гол отменяется! **** для чего этот ******* итальянец находится здесь у нас *** в стране *****? Меняйте **** их всех, *****!»..Забыл Гельзин?
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 16:58
    +3
    Такая команда не должна быть в УПЛ
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 16:58
    +3
    Дебил ты
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 17:08
    +2
    =*=, 29.04.2021 17:03
    С Шахтёром не дебил, а с Зарёй уже сдебилился...
    Так он визжал,что его команду засудили!А сейчас все хорошо ,в пользу Олимпика
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 29.04.2021 17:05
    +2
    Та половина УПЛ не должна быть в УПЛ...
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:33
    +1
    vitalikss86, 29.04.2021 17:32
    Вы считаете что то что Заря Олимпика не обыграла виноват Шахтёр ! Да и вообще виноват что Заря не на втором ! Вместо того чтоб следить за провалами недочетами Зари - ищите виновных то Шахтёр то Динамо
    Я не считаю ,ответьте на вопрос
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.04.2021 17:44
    0
    Некоторые болельщики Металлиста 1925 (а у нас одна идея - выход в УПЛ) говорили что виноват Шахтёр что не можем выйти так как он играет в Харькове! А не то что в каждом матче в среднем забивали чуть меньше гола и мучались ! Некоторые упираются и говорят бред - Шахтео виноват во всем! Некоторые не слышат себя! Я им говорил оставьте бредовые идеи и смотреть надо за командой и улучшать игру состав тогда выйдем ! Сейчас же я того мнение! Будет игра будут голы - выйдем .... и наличие в Харькове Шахтера или его отсутствие не связаны ! Так и вы вините Шахтёр или Динамо что Заря не может 2-е занять
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 29.04.2021 17:33
    0
    Davidson, 29.04.2021 17:24
    Наказали его уже?)
    суд ушел на совещание...
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:32
    0
    vitalikss86, 29.04.2021 17:30
    У Вас виноват кто то даже в матчах где этот кто то лишь косвенно относится ! Это тоже самое что я б под матчами Металлиста расписывал что виноват Верес Волынь что мы Очки теряем! Никогда ! Виноваты лишь мы ! Хорошая команда за 30 туров чемпионата обязана в 25 показать свою игру и не ссылаться ни куда.:: это не финал из 1 матча ( в 3-5 могут быть ошибки но а остальное) тем более ошибки не всегда против бывает и за
    Какую игру показывает серебряный чемпион -Шахтер?
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:29
    0
    vitalikss86, 29.04.2021 17:28
    Вы минусуете потому что вы школьники в основном тут футбола хорошего не видели никогда в Украине ! То есть для вас это норма ! А я говорю о том что команда которая стремится занять 1-3 место в своей лиги должна обыгрывать 12-14 по игре и даже если судья ошибся - а не скиснуть в первом тайме и проиграть ! Пример Металлист как боролся сегодня - лучшую игру в 21 году показал как по мне и в 10м !
    Шахтер обыгрывает?))
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:26
    0
    vitalikss86, 29.04.2021 17:25
    Сегодня Металлист 1925 играл и удалили не заслужено
    Беспредел !
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 17:24
    0
    Pavelgorov, 29.04.2021 17:15
    Скажи, что ******* судья. Оторвал голову ***. Так и говори *****, чего ты стесняешься *****. Что вы здесь все молчите, *****? Что мне говорить? Все видели, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что здесь эти эксперты рассказывают *****? Чистый гол отменяется! **** для чего этот ******* итальянец находится здесь у нас *** в стране *****? Меняйте **** их всех, *****!»..Забыл Гельзин?
    Наказали его уже?)
    Ссылка
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