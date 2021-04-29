ФОТО. Шахтер готовится к поединку с Днепром-1

Подготовка «горняков» к матчу с «Днепром-1» выходит на финишную прямую.

Утром 29 апреля Луиш Каштру и тренерский штаб провели с футболистами получасовое теоретическое занятие, полностью направленное на предстоящий поединок (1 мая в 17:00 на НСК «Олимпийский»).

Тренировка на поле спорткомплекса «Святошин» длилась 90 минут. Треть часа заняла разминка, после чего было удержание мяча в квадратах, различные комбинации с ударами и серия двусторонок. Также во второй половине сессии «оранжево-черные» отрабатывали игровые упражнения с завершением, выходы 3 в 2 и прочие детали.