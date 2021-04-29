ФОТО. Шахтер готовится к поединку с Днепром-1

Донецкая команда провела тренировку на поле спорткомплекса «Святошин»

  • 29.04.2021 16:27
  • 555 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Шахтер готовится к поединку с Днепром-1
© ФК Шахтер Донецк

Подготовка «горняков» к матчу с «Днепром-1» выходит на финишную прямую.

Утром 29 апреля Луиш Каштру и тренерский штаб провели с футболистами получасовое теоретическое занятие, полностью направленное на предстоящий поединок (1 мая в 17:00 на НСК «Олимпийский»).

Тренировка на поле спорткомплекса «Святошин» длилась 90 минут. Треть часа заняла разминка, после чего было удержание мяча в квадратах, различные комбинации с ударами и серия двусторонок. Также во второй половине сессии «оранжево-черные» отрабатывали игровые упражнения с завершением, выходы 3 в 2 и прочие детали.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 29.04.2021 17:40
    0
    bullyUA, 29.04.2021 16:38
    И зачем они готовятся? Главное "правильное" судейство, как у Зари с Олимпиком.
    и Шахтер-Олимпик...
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 29.04.2021 16:38
    +2
    И зачем они готовятся? Главное "правильное" судейство, как у Зари с Олимпиком.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.04.2021 16:38
    +2
    И зачем они готовятся? Главное "правильное" судейство, как у Зари с Олимпиком.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 29.04.2021 17:40
    0
    bullyUA, 29.04.2021 16:38
    И зачем они готовятся? Главное "правильное" судейство, как у Зари с Олимпиком.
    и Шахтер-Олимпик...
    Ссылка
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